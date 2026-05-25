¿Qué dejó la segunda del Intermedio? Los grandes se enderezan y una atroz lucha en la permanencia

En el descenso la cosa arde. Cerro cortó una racha de cuatro derrotas al hilo (seis sin ganar) y volvió al triunfo que lo deja a tan solo dos puntos de Danubio en los promedios. Además, Wanderers volvió a empatar, se aleja de Progreso que no levanta cabeza y presiona lentamente a los equipos que están arriba.
Danubio aplazó su partido ante Juventud, pero Cerro Largo, otro de los equipos que pelea en esa zona, ganó con claridad y se despega.
La segunda fecha del Intermedio
Resultados
- Liverpool 0-0 Racing
- Progreso 1-2 MC Torque
- Cerro Largo 3-0 Boston River
- Nacional 1-0 Albion
- Cerro 1-0 Central Español
- Wanderers 1-1 Deportivo Maldonado
- Defensor Sporting 0-2 Peñarol
- Partido postergado: Danubio-Juventud
Posiciones Intermedio
Serie A
- Peñarol - 6
- Racing - 4
- Cerro Largo - 3
- Boston River - 3
- Central Español - 3
- Cerro - 3
- Liverpool - 1
- Defensor Sporting - 0
Serie B
- Nacional - 6
- Deportivo Maldonado - 4
- Juventud - 3 (-1)
- MC Torque - 3
- Wanderers - 2
- Albion - 1
- Danubio - 0 (-1)
- Progreso - 0
Tabla Anual
- Racing - 35
- Deportivo Maldonado - 33
- Peñarol - 33
- Albion - 29
- Nacional - 28
- Central Español - 27
- MC Torque - 26
- Wanderers - 22
- Liverpool - 21
- Defensor Sporting - 21
- Cerro Largo - 20
- Boston River - 20
- Juventud - 18 (-1)
- Danubio - 18 (-1)
- Cerro - 13
- Progreso - 10
Descenso: Progreso 0.907 (49 pts), Wanderers 0.981 (53 pts), Cerro 1.093 (59 pts), Danubio 1.151 (61 pts), Cerro Largo 1.278 (69 pts).