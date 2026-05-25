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Deportes Intermedio | Club Atlético Peñarol | Nacional

pasando en limpio

¿Qué dejó la segunda del Intermedio? Los grandes se enderezan y una atroz lucha en la permanencia

Peñarol venció a Defensor Sporting, alcanzó a Deportivo Maldonado y quedó a dos unidades de Racing. Nacional ganó y crece en la tabla.

¿Qué dejó la segunda fecha del Intermedio?&nbsp;

¿Qué dejó la segunda fecha del Intermedio? 

 Dante Fernandez / FocoUy
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Se disputó de manera parcial la segunda fecha del Torneo Intermedio, dónde los grandes volvieron a ganar y enderezaron su camino en la tabla acumulada. En la tabla del descenso, la lucha por la permanencia en la categoría está al rojo vivo.

Además, Nacional consiguió una gran victoria ante Albion y también recortó distancias respecto al líder, quedando a siete puntos. Pese a su muy buen momento en lo internacional y a la irregularidad en el plano local, MC Torque sigue sumando y creciendo en la tabla de posiciones.

En el descenso la cosa arde. Cerro cortó una racha de cuatro derrotas al hilo (seis sin ganar) y volvió al triunfo que lo deja a tan solo dos puntos de Danubio en los promedios. Además, Wanderers volvió a empatar, se aleja de Progreso que no levanta cabeza y presiona lentamente a los equipos que están arriba.

Danubio aplazó su partido ante Juventud, pero Cerro Largo, otro de los equipos que pelea en esa zona, ganó con claridad y se despega.

La segunda fecha del Intermedio

Resultados

  • Liverpool 0-0 Racing
  • Progreso 1-2 MC Torque
  • Cerro Largo 3-0 Boston River
  • Nacional 1-0 Albion
  • Cerro 1-0 Central Español
  • Wanderers 1-1 Deportivo Maldonado
  • Defensor Sporting 0-2 Peñarol
  • Partido postergado: Danubio-Juventud

Posiciones Intermedio

Serie A

  1. Peñarol - 6
  2. Racing - 4
  3. Cerro Largo - 3
  4. Boston River - 3
  5. Central Español - 3
  6. Cerro - 3
  7. Liverpool - 1
  8. Defensor Sporting - 0

Serie B

  1. Nacional - 6
  2. Deportivo Maldonado - 4
  3. Juventud - 3 (-1)
  4. MC Torque - 3
  5. Wanderers - 2
  6. Albion - 1
  7. Danubio - 0 (-1)
  8. Progreso - 0

Tabla Anual

  1. Racing - 35
  2. Deportivo Maldonado - 33
  3. Peñarol - 33
  4. Albion - 29
  5. Nacional - 28
  6. Central Español - 27
  7. MC Torque - 26
  8. Wanderers - 22
  9. Liverpool - 21
  10. Defensor Sporting - 21
  11. Cerro Largo - 20
  12. Boston River - 20
  13. Juventud - 18 (-1)
  14. Danubio - 18 (-1)
  15. Cerro - 13
  16. Progreso - 10

Descenso: Progreso 0.907 (49 pts), Wanderers 0.981 (53 pts), Cerro 1.093 (59 pts), Danubio 1.151 (61 pts), Cerro Largo 1.278 (69 pts).

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