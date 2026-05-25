¿Qué dejó la segunda del Intermedio? Los grandes se enderezan y una atroz lucha en la permanencia

En el descenso la cosa arde. Cerro cortó una racha de cuatro derrotas al hilo (seis sin ganar) y volvió al triunfo que lo deja a tan solo dos puntos de Danubio en los promedios. Además, Wanderers volvió a empatar, se aleja de Progreso que no levanta cabeza y presiona lentamente a los equipos que están arriba.

Danubio aplazó su partido ante Juventud, pero Cerro Largo, otro de los equipos que pelea en esa zona, ganó con claridad y se despega.

La segunda fecha del Intermedio

Resultados

Liverpool 0-0 Racing

Progreso 1-2 MC Torque

Cerro Largo 3-0 Boston River

Nacional 1-0 Albion

Cerro 1-0 Central Español

Wanderers 1-1 Deportivo Maldonado

Defensor Sporting 0-2 Peñarol

Partido postergado: Danubio-Juventud

Posiciones Intermedio

Serie A

Peñarol - 6 Racing - 4 Cerro Largo - 3 Boston River - 3 Central Español - 3 Cerro - 3 Liverpool - 1 Defensor Sporting - 0

Serie B

Nacional - 6 Deportivo Maldonado - 4 Juventud - 3 (-1) MC Torque - 3 Wanderers - 2 Albion - 1 Danubio - 0 (-1) Progreso - 0

Tabla Anual

Racing - 35 Deportivo Maldonado - 33 Peñarol - 33 Albion - 29 Nacional - 28 Central Español - 27 MC Torque - 26 Wanderers - 22 Liverpool - 21 Defensor Sporting - 21 Cerro Largo - 20 Boston River - 20 Juventud - 18 (-1) Danubio - 18 (-1) Cerro - 13 Progreso - 10

Descenso: Progreso 0.907 (49 pts), Wanderers 0.981 (53 pts), Cerro 1.093 (59 pts), Danubio 1.151 (61 pts), Cerro Largo 1.278 (69 pts).