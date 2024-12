No está fácil la continuidad de Oliva y Carneiro: "O renuevan los dos o ninguno"

Otro tema a definir es la continuidad de Diego Polenta. La dirigencia tricolor espera el veredicto del cuerpo técnico encabezado por Martín Lasarte, así como también por el zaguero Emiliano Velázquez.

Los que regresan

El área deportivo de Nacional definirá en las apróximas horasa la situación de los futbolistas cedidos que retornarán al club. José Alberti que estuvo en Wanderers y Marcos Montiel, que pasó por Godoy Cruz y Deportivo Maldonado seguramente quedarán libres. Lucas Morales que también jugó en el bohemio en 2024, vence contrato y habrá que defianir su futuro.

Finalmente Bruno Damiani, regresa a Nacional pero es iantención del club vender la ficha del futbolista al exterior.

La chance de Yonathan Rodríguez

El ex Cerrito Yonathan Rodríguez, quien se fue de Nacional al fútbol argentino, tiene chances de volver a filas tricolores: "Podría ser una alta, pero todavía no está definido que no ni que sí".