Viernes y sábado Congreso en Cordón

"La vida está primero": Sunca se movilizó para exigir más inspecciones y sanciones a empresas infractoras

Tras el primer accidente fatal de 2026, el Sunca insiste en la creación de una fiscalía especializada y exige más inspecciones y sanciones a empresas del rubro.

Sunca exige la creación de una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales.

Sunca exige la creación de una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales.

Por Redacción Caras y Caretas

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizó este jueves 5 de febrero un paro nacional parcial por la muerte de un trabajador de la construcción de 24 años el pasado miércoles 4 en una obra ubicada en la calle Francisco A. Vidal 762, en el barrio Punta Carretas de Montevideo.

El trabajador fallecido figuraba en planilla de la empresa SIGLE SAS, cuya obra no se encontraba organizada sindicalmente, aseveraron desde el Sunca.

Detalles del primer accidente fatal del año

Según la información recabada por el sindicato, el trabajador fallecido cayó al vacío de una altura de 9 pisos por el ducto del ascensor, perdiendo la vida en el momento. Las causas del accidentes se están siendo investigadas por la fiscalía de Flagrancia.

Por su parte, la arquitecta de la obra dijo que el joven habría retirado una baranda y se investiga si sufrió una descompensación u otra situación que derivó en la posterior caída al vacío.

"En estos momentos difíciles nos solidarizamos con familiares y amigos del trabajador fallecido", expresó el Sunca en un comunicado.

Medidas exigidas por el Sunca para evitar accidentes fatales en la construcción

* Diálogo nacional sobre la seguridad y salud laboral e impulsar la aprobación de una ley nacional sobre estos temas.

* Reclamamos de presupuesto para la creación de una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales.

* Campaña nacional de sensibilización en materia de accidente laborales.

Congreso del Sunca

Entre el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, más de 1.000 delegados participarán del Congreso del Sunca que se desarrollará en el Club Cordón.

En la ocasión, el sindicato aprobará los nuevos lineamientos programáticos y fijará la fecha y el reglamento de las próximas elecciones del sindicato.

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, recordó que en 2025 hubo 13 accidentes laborales fatales y anunció que en el próximo congreso del Sunca se profundizará en diferentes propuestas para atender el problema.

Desde el gremio, se insistirá en la creación de una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales, potenciar la Inspección Nacional de Trabajo, en el registro de las empresas infractoras y que se realicen más inspecciones y sean sancionadas las empresas que incumplen con la normativa.

