"La vida está primero": Sunca se movilizó para exigir más inspecciones y sanciones a empresas infractoras

Por su parte, la arquitecta de la obra dijo que el joven habría retirado una baranda y se investiga si sufrió una descompensación u otra situación que derivó en la posterior caída al vacío.

"En estos momentos difíciles nos solidarizamos con familiares y amigos del trabajador fallecido", expresó el Sunca en un comunicado.

Medidas exigidas por el Sunca para evitar accidentes fatales en la construcción

* Diálogo nacional sobre la seguridad y salud laboral e impulsar la aprobación de una ley nacional sobre estos temas.

* Reclamamos de presupuesto para la creación de una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales.

* Campaña nacional de sensibilización en materia de accidente laborales.

Congreso del Sunca

Entre el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, más de 1.000 delegados participarán del Congreso del Sunca que se desarrollará en el Club Cordón.

En la ocasión, el sindicato aprobará los nuevos lineamientos programáticos y fijará la fecha y el reglamento de las próximas elecciones del sindicato.

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, recordó que en 2025 hubo 13 accidentes laborales fatales y anunció que en el próximo congreso del Sunca se profundizará en diferentes propuestas para atender el problema.

Desde el gremio, se insistirá en la creación de una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales, potenciar la Inspección Nacional de Trabajo, en el registro de las empresas infractoras y que se realicen más inspecciones y sean sancionadas las empresas que incumplen con la normativa.