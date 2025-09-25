Palma: "Están firmando la carta de defunción del fútbol profesional"

Denunció que el llamado en este momento se produjo ante la aparición de un nuevo pliego "mucho mejor" que el que se está poniendo en consideración, y porque "por primera vez se contaba con los votos para imponerlo a voluntad de los clubes", continuó.

El cruce con el presidente de Colón

Durante su primera alocución, José Luis Palma hizo referencia a Marcelo Rifas, presidente de Colón, como una persona de la cuál "no conozco el nombre".

Sin embargo, al hacer uso de la palabra, Rifas le recordó que "me llamó a mi número personal y por mi nombre, capaz no se acuerda". Además, agregó que "respeto y admiro su gestión" pero que le hubiese "gustado" que todo aquello que "justifica lo hubiese podido volcar en las comisiones, reuniones a las cuál estuvo convocado pero decidió no participar".

Palma volvió a tener la palabra y aseguró que no fue a las reuniones "porque era convalidad algo que era ilegítimo y de ninguna manera me iba a reunir". "No quiero ser responsable de lo que se está generando hoy, vamos camino al abismo", sentenció.