Palma explotó contra Alonso y Bordaberry: "el fútbol uruguayo fue avasallado por un dictador"

Las declaraciones de José Luis Palma

José Luis Palma, presidente de Liverpool y una de las voces más críticas durante el Consejo, no dudó en expresar a Tenfield su descontento con la situación actual del fútbol uruguayo. En su intervención, Palma calificó la moción como "un manotazo de abogado" y aseguró que "tiene los días contados". Además, denunció el desplazamiento de las autoridades tradicionales del fútbol, afirmando que "la gente bien del fútbol viene sufriendo demasiado. Nos han desplazado. Ya ni siquiera autoridades jurisdiccionales quedan en la AUF".

Palma también hizo una analogía para explicar la gravedad de la situación: "Para que el televidente entienda, es como si en el Uruguay no hubiera Suprema Corte de Justicia. No hay una última instancia, y eso no es casualidad, eso es profeso". En este sentido, criticó la falta de transparencia en la AUF, señalando que la Comisión de Contralor y Transparencia, encargada de supervisar contratos millonarios como los de Nike y los entrenadores de la selección nacional, lleva más de tres años desintegrada. "Se nos mintió. Yo exhibí una carta de renuncia que tenía tres años de antigüedad", afirmó.

Respecto a la votación, Palma destacó que, a pesar de las maniobras para evitar que el delegado de Miramar Misiones votara, se logró mantener la LUFPro. "Más allá de que ganamos la votación, a pesar de una maniobra que fue no dejar votar al delegado designado por Miramar Misiones porque se sabía que iba a ser pareja, a pesar de eso se ganó", declaró.

Críticas al estatuto de Pedro Bordaberry

Uno de los puntos más destacados de las declaraciones de Palma fue su firme crítica al estatuto actual de la AUF, impulsado por Pedro Bordaberry. El presidente de Liverpool no dudó en calificar la situación como un "avasallamiento" al fútbol tradicional:

"Ese fútbol uruguayo que fue clubista durante 120 años fue avasallado con un estatuto que nos supuso un dictador, Pedro Bordaberry, quien se instaló, desplazó las autoridades legítimamente establecidas en AUF y nos impuso un estatuto que tiene mayorías de grupos de interés".

Palma también cuestionó la distribución de votos en el Congreso de la AUF, donde los jugadores tienen nueve votos, OFI tiene 11, el fútbol amateur seis, y el fútbol sala y femenino un voto cada uno. "Eso sumado a la SAD, que no son fútbol uruguayo, son inversionistas que tienen fines de lucro", afirmó. Además, criticó los beneficios fiscales de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): "No pagan impuestos como paga usted. Usted tiene una panadería, si le va bien paga el 32 % de impuestos a la renta, pero tiene que ser contribuyente de IVA y paga patrimonio y paga tasas de aquí y de allá. Ahora, si usted compra un club de fútbol, no paga nada".

El futuro del fútbol uruguayo

Palma enfatizó que el fútbol uruguayo está dividido entre los intereses tradicionales y los nuevos actores con fines lucrativos: "Hoy votó el fútbol uruguayo. Por más que se han fomentado descaradamente el advenimiento de dineros del exterior bajo la farsa de que vienen como salvadores del uruguayo. Vienen a hacer un negocio, a llevarse jugadores".

Además, reiteró su preocupación por la pérdida de valores tradicionales: "El fútbol uruguayo es grande precisamente porque sobrevaloró debidamente el espíritu deportivo, el amor a la camiseta, el sentido de pertenencia. Eso es lo que explica que 3 millones de habitantes nos dieran cuatro Copas del Mundo, 15 Copas de América, cinco Copas Sudamericanas, tres a Nacional, tres del Mundo al Peñarol, tres del Mundo Nacional".