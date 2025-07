Peirano prepara el once para el clásico y no se descarta alguna variante

¿Equipo que gana no se toca?

En lo fútbolistico, Pablo Peirano contará cona todo el plantel a disposición, ya que los futbolistas que estaban con 4 amarillas, no recibieron en el último encuentro ante Danubio y una quinta amonestación. Tampoco hay jugadores sentidos ni lesionados, por lo cual todos están a la orden.

Nacional viene un una racha positiva, lleva 7 de 7 en el intermedio y en total lleva 12 partidos ganados sin perder un solo punto.

Este no es un partido más, no sólo por ser una final sino por ser un clásico. Si bien los tricolores llegan con una "tranquilidad" de acumular 9 clásicos sin perder, pero el de este domingo a las 15 horas se escribirá una nueva historia.

Sobre si habrá alguna sorpresa en el equipo titular, Peirano dijo el fin de semana lo siguiente: "No habrá muchas sorpresas respecto a lo que se ha visto. Los muchachos se han ganado una gran oportunidad y hay que continuar por ese camino”.

Sin embargo, no es descabellado pensar en alguna modificación. Luis Mejía estará a disposición del entrenador y si bien Ignacio Suárez realizó un gran trabajo en el Intermedio, está claro que el panameño es el titular. El otro lugar del campo deonde el técnico puede revistar, es el extremo por izquierda. Exequiel Mereles no hizo un buen partido ante Danubio y Gabriel Báez tuvo problemas defensivos. Además, la banda derecha de Peñarol es uno de los puntos fuertes del equipo aurinegro, por cual el entrenador perfectamente puede pensar en Jeremía Recoba o Lucas Villalba en esa posición. Habrá que esperar los próximos entrenamientos para saber cuál será el once de Peirano para el clásico.

Venta de entradas

Ya están las entradas a la venta. Con precios un poco caros, la AUF ya definió los precios para la final del próximo domingo: Colombes y Ámsterdam: $450 socios. $750 generales. Olímpica: $800 socios, $1.130 generales. América: $1.100 socios, $1.550 generales.

También quedó confirmado que Peñarol será el local, por lo que le tocara el vestuario y el banco de suplentes que está hacia la Tribuna Ámsterdam, mientras que Nacional se ubicará en el banco y el vestuario de la Tribuna Colombes.