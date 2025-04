Peirano: "Sentimos que perdimos más de lo que ganamos"

El cambio de Villalba

Sobre la salida de Lucas Villalba, una de las grandes figuras que tuvo Nacional este martes en Porto Alegre, Peirano comentó: " En el caso de Villalba, ellos habían colocado un jugador en la espalda de él. Hizo un excelente primer tiempo. Hubo un par de jugadas donde había quedado de espalda a la jugada y nos habían hecho el 2-1. No era problema de Ancheta, sino de los que vienen con pelota dominada. Sentimos la necesidad de refrescar esa parte para que no nos hicieran el 2-1 y para que no hundieran en ese aspecto, ese fue el motivo del cambio. En el caso de Ancheta, estaba entre duelos que ganaba y perdía, y justo se dio la pelota cruzada que le ganan a la espalda. Nicolás Rodríguez entró muy bien. Cerramos ese espacio, cerramos adentro, se venían por fuera, hicimos el máximo esfuerzo posible".