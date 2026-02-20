Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Peñarol |

A las 18:45

Dos partidos abren la tercera fecha del Apertura: todos los detalles

Nacional viaja a Durazno para enfrentar a Progreso, mientras que Peñarol recibe a uno de los líderes del Apertura, Deportivo Maldonado.

Comienza la tercera fecha del Apertura.

 Foto: Tenfield
Este viernes, dos partidos estarán abriendo la tercera fecha del Torneo Apertura. Nacional deberá viajar a Durazno para enfrentar a Progreso, mientras que Peñarol recibirá en su casa a uno de los líderes del primer torneo corto del año, Deportivo Maldonado.

Viernes 20 de febrero

18:45 - Cerro vs Liverpool

  • Estadio Luis Tróccoli
  • Federico Arman - Yimmy Álvarez (VAR)

21:30 - Defensor Sporting vs Cerro Largo

  • Estadio Franzini
  • Kevin Fontes - Leodan González (VAR)

Sábado 21 de febrero

09:45 - Racing vs Danubio

  • Parque Roberto
  • Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)

17:00 - Boston River vs Albion

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Daniel Rodríguez - Leodan González (VAR)

20:30 - Progreso vs Nacional

  • Estadio Silvestre Landoni
  • Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)

Domingo 22 de febrero

09:45 - Wanderers vs MC Torque

  • Parque Viera
  • Bruno Sacarelo - Diego Dunajec (VAR)

17:00 - Juventud vs Central Español

  • Parque Artigas
  • Felipe Vikonis - Daniel Fedorczcuk (VAR)

20:30 - Peñarol vs Deportivo Maldonado

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Javier Feres - Antonio García (VAR)

