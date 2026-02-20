Dos partidos abren la tercera fecha del Apertura: todos los detalles

Este viernes, dos partidos estarán abriendo la tercera fecha del Torneo Apertura. Nacional deberá viajar a Durazno para enfrentar a Progreso, mientras que Peñarol recibirá en su casa a uno de los líderes del primer torneo corto del año, Deportivo Maldonado.
Viernes 20 de febrero
18:45 - Cerro vs Liverpool
- Estadio Luis Tróccoli
- Federico Arman - Yimmy Álvarez (VAR)
21:30 - Defensor Sporting vs Cerro Largo
- Estadio Franzini
- Kevin Fontes - Leodan González (VAR)
Sábado 21 de febrero
09:45 - Racing vs Danubio
- Parque Roberto
- Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)
17:00 - Boston River vs Albion
- Estadio Campeones Olímpicos
- Daniel Rodríguez - Leodan González (VAR)
20:30 - Progreso vs Nacional
- Estadio Silvestre Landoni
- Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)
Domingo 22 de febrero
09:45 - Wanderers vs MC Torque
- Parque Viera
- Bruno Sacarelo - Diego Dunajec (VAR)
17:00 - Juventud vs Central Español
- Parque Artigas
- Felipe Vikonis - Daniel Fedorczcuk (VAR)
20:30 - Peñarol vs Deportivo Maldonado
- Estadio Campeón del Siglo
- Javier Feres - Antonio García (VAR)