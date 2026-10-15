Peñarol: Aguirre analiza volver al doble 9 para el partido frente a Liverpool

Durante los entrenamientos semanales en Los Aromos, Aguirre ha probado distintas alternativas en el bloque de ataque, buscando afinar la coordinación entre los puntas y ajustar los movimientos de la segunda línea de volantes. Se espera que en las últimas prácticas se termine de confirmar la oncena definitiva que saltará al campo el domingo.

Con el objetivo entre ceja y ceja de sumar de a tres y afianzarse en la pelea por el Campeonato Uruguayo, Peñarol perfila una postura marcadamente ofensiva. La vuelta del doble centrodelantero surge como la principal carta del estratega aurinegro para destrabar un partido que promete emociones de principio a fin.

La otra variante que colocaría el entrenador es el ingreso de Eduardo Darias en la mitad del terreno por el Indio Nicolás Fernández.

El probable once de Aguirre

El doble nueve obliga al entrenador a realizar algunas modificaciones tácticas. Washington Aguerre estará en el arco, la línea de tres del fondo se mantendría con Lucas Ferreira, Germán Pezzella y Nahuel Herrera, Eric Remedi junto a Eduardo Darias, Javier Cabrera por derecha, Thiago Espinosa por izquierda, Leonel Jaime, Matías Arezo y Abel Hernández.

Los precios para el Viera

Liverpool dio a conocer los precios de las entradas para el partido ante Peñarol, que se disputará el próximo domingo a las 18:30 horas en el Parque Viera, por una nueva fecha del Torneo Clausura.

Los socios de Liverpool ingresarán gratis, mientras que las entradas generales para su parcialidad tendrán un costo de $300. Los hinchas negriazules ocuparán la tribuna René Borjas y la cabecera Cayetano Saporitti.

Para los parciales aurinegros, los precios serán más elevados: $1.000 para la tribuna Obdulio Varela y $790 para la cabecera Jorge Barrios. En ambos casos, los menores de hasta 11 años ingresarán gratis.