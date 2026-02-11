Peñarol: Laxalt y Darias en duda para el domingo y el Cabecita cada vez más cerca

El mercado de pases sigue abierto en Peñarol. En los últimas horas arribó a Montevideo Mauricio Lemos y comenzó a trabajar con el plantel principal y en las próximas horas se podría cerrar otra incorporación.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Jonathan Rodríguez tiene encaminado su regreso al mirasol. El atacante de 32 años surgido en las formativas del aurinegro, rescindió su contrato con Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos y quedó en libertad de acción para negociar y decidir su futuro.
En las últimas horas, hubo una reunión entre el representante Edgardo Lasalvia y el dirigente Marcelo Solomita. "La reunión fue muy buena y estamos encaminados para poder cerrar el acuerdo. Todavía no está confirmado, pero avanzamos", dijo el consejero de Peñarol a Ovación.
Cabe recordar que Jonathan Rodríguez está en pleno proceso de recuperación de una complicada lesión de rodilla de la que decidió operarse el 7 de julio de 2025. Si firma con Peñarol, el jugador terminará su recuperación en el club y en el segundo semestre del año estaría a la orden de Diego Aguirre.
Laxalt y Darias en duda
Si bien Diego Aguirre recibió buenas noticias en los últimos días, por ejemplo la llegada de Mauricio Lemos y la más que segura incorporación de Jonathan Rodríguez, también tiene otros temas que lo complican para los próximos partidos. Por ejemplo Diego Laxalt y Eduardo Darías no estarían el domingo ante Central Español. Laxalt tuvo una sobrecarga muscular y quedaría fuera del partido ante los palermitanos pero volvería para la tercera fecha ante Deportivo Maldonado. Por su parte Darias viene de una larga recuperación y sintió el esfuerzo el pasado fin de semana y se le daría descanso el domingo en Maldonado.
Pero no son los únicos dos, Franco Escobar padeció tras el primer tiempo ante Montevideo City Torque una lesión muscular en el sóleo, de la cual está siendo evaluado y tampoco estaría ante los fernandinos.