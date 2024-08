Peñarol cerró al argentino Fernández y firma con Avenatti

Firma Avenatti con Peñarol

Peñarol terminó abrochando otra incorporación en las últimas horas. Luego de esperar por varios días la salida de Matheus Babi que todavía no se ejecutó, la dirigencia y el área deportiva resolvieron avanzar por Felipe Avenatti que firmará contrato en las próximas horas por dos temporadas. El exRiver era un jugador pretendido por el técnico Diego Aguirre y se sumará cuanto antes a los entrenamientos y también será inscripto en la lista de la Copa Libertadores de América.

Ranking de Socios

El nuevo Ranking de Socios de Peñarol es una primer prueba que luego se irá puliendo, solamente se tomó asistencias a los encuentros de los 29 partidos de agosto 2023 a agosto 2024. Encuentros en donde los carboneros fueron locales en el Estadio Campeón Del Siglo o alguno en el Estadio Centenario, la semifinal del Campeonato Uruguayo con Liverpool, los dos clásicos de verano y el juego ante Newell's. Partidos con venta en Tickantel que Peñarol no fuera visitante. Para el partido con The Strongest por Copa Libertadores de América se habilitó a las personas que concurrieron al 48% de los encuentros, 14 de 29 partidos, cerca de 5.700 personas, vitalicios, butaquistas, socios honorarios habilitados en su totalidad. El Ranking de Socios es parte de una nueva plataforma que se viene en el club aurinegro, pesará la antigüedad de socio y tendrá más beneficios, prioridad a la hora de comprar indumentaria, más descuentos, camisetas aniversario, etc. La tiketera nueva contará con mejores novedades. A futuro, por ejemplo, en un encuentro en que Peñarol de visitante tenga disponible 3.000 entradas, 2.700 se comercializaran por el ranking de socios.