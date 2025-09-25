Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | pliego | derechos de televisión

Interna dividida

Peñarol no acompañará el pliego presentado por la AUF

Ignacio Ruglio, Eduardo Zaidensztat, Jorge Niremberg, Alejandro González y Gonzalo Moratorio, votaron para que Peñarol no vote el pliego esta noche.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy.
Esta tarde, el pliego de condiciones para la licitación por los derechos de votación, serán sometidos a votación en un Consejo del Futbol Profesional. El jueves, Nacional emitió una postura respecto a este tema, y en la mañana de hoy, Peñarol decidió que no apoyará el pliego presentado por la AUF.

La decisión se tomó en la directiva, que tuvo lugar esta mañana y se resolvió con una decisión dividida de 5 votos en contra de acompañar el pliego, 2 abstenciones y 4 dirigentes votaron por levantar la mano apoyando el pliego.

Ignacio Ruglio, Eduardo Zaidensztat, Jorge Niremberg, Alejandro González y Gonzalo Moratorio votaron para que el club no acompañara lo presentado por AUF, Rodolfo Catino, Evaristo González, Edgardo Novick, Javier Di Mauro fueron quienes en minoría para apoyar el pliego. Por otro lado, Santiago Sánchez y Nicolás Ghizzo se abstuvieron.

La justificación de Peñarol

Esta postura de Peñarol, según dijo un dirigente a Caras y Caretas, “es coherente y estable durante los pasados 5 años”, y asegura que la AUF los “expulsó” del Ejecutivo por “ser críticos de su gestión, generando un enorme hecho político que quedará en la peor historia de nuestra Asociación”.

“Con su postura radical, solo busco dividir, generando conflictos diarios y premiando con cargos y dinero (de todos) únicamente a sus aliados políticos”, y agregó que el pliego “es un paso más para dejar a las instituciones también sin el control de sus ingresos de TV”.

“El Pliego establece detalladas causales de rechazo de propuestas para los concursantes y cuantiosas multas para los clubes y adjudicatarios. Sin embargo, no se observa un mecanismo claro para sancionar a la propia AUF si ésta incumple sus obligaciones”.

“La base de 45 millones de dólares anuales la compartimos y esperamos los 60 que nos prometió Alonso con este llamado. Las garantías que se solicitan en los pliegos son insuficientes para un negocio de más de 200 millones y para empresas que no se conoce su solvencia, historia crediticia y experiencia”, sentenció.

