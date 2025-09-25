Peñarol no acompañará el pliego presentado por la AUF

La justificación de Peñarol

Esta postura de Peñarol, según dijo un dirigente a Caras y Caretas, “es coherente y estable durante los pasados 5 años”, y asegura que la AUF los “expulsó” del Ejecutivo por “ser críticos de su gestión, generando un enorme hecho político que quedará en la peor historia de nuestra Asociación”.

“Con su postura radical, solo busco dividir, generando conflictos diarios y premiando con cargos y dinero (de todos) únicamente a sus aliados políticos”, y agregó que el pliego “es un paso más para dejar a las instituciones también sin el control de sus ingresos de TV”.

“El Pliego establece detalladas causales de rechazo de propuestas para los concursantes y cuantiosas multas para los clubes y adjudicatarios. Sin embargo, no se observa un mecanismo claro para sancionar a la propia AUF si ésta incumple sus obligaciones”.

“La base de 45 millones de dólares anuales la compartimos y esperamos los 60 que nos prometió Alonso con este llamado. Las garantías que se solicitan en los pliegos son insuficientes para un negocio de más de 200 millones y para empresas que no se conoce su solvencia, historia crediticia y experiencia”, sentenció.