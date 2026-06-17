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Deportes Club Atlético Peñarol | Hernández | Arezo

Negocia por varios

Peñarol compra ficha de Arezo, Hernández cada vez más cerca y hay contactos por Noble

Peñarol comienzo este miércoles la pretemporada para la segunda mitad del año, mientras la dirigencia trabaja en incorporaciones.

Diego Hernández con gran chance de ser jugador de Peñarol.

Diego Hernández con gran chance de ser jugador de Peñarol.
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El Consejo Directivo de Peñarol se reunió este martes en el Palacio Cr. Gastón Guelfi y decidió ejercer la opción de compra por 3,5 millones establecida por Gremio de Porteo Alegre por Matías Arezo, cuando se acordó el préstamos que rige hasta el 31 de diciembre de este año. Hubo unanimidad tanto en el oficialismo como en la oposición para comprar la ficha del jugador.

Ahora, el siguiente pasos acordar con el futbolista de 23 años y sus representantes las condiciones del acuerdo: entre otros ítems, el salario.

Arezo llegó a Peñarol en julio 2025 a cambio de 350.000 dólares por un préstamo por cinco meses hasta diciembre. En enero se renovó el préstamo hasta diciembre de 2026 por unos 400.000 dólares. Restan 3,1 millones de dólares que Peñarol debería comprometerse a abonar antes del 30 de junio. El mirasol acordará en los próximos días la forma de pago con Gremio de Porto Alegre.

Hernández y Noble en agenda

Peñarol vuelve hoy a los entrenamientos de cara a la segunda mitad del año. La dirigencia y el entrenador Diego Aguirre buscan reforzar cuanto antes al plantel. Un jugador que interesa y está cerca del mirasol es el ex Wanderers Diego Hernández. Ya hubo contactos con el jugador y su representante. El mediapunta jugó el último tiempo en Remo de Brasil cedido por Botafogo. El tema se podría arreglar en las próximas horas.

Otro jugador que interesa es el volante de Deportivo Maldonado Maximiliano Noble. Si bien existe una cláusula de salida de 1 millón de dólares, el representante del jugador Gastón Fernández dijo que si venía algo que le generara un cambio en la carrera del jugador, seguramente se pondrán de acuerdo con la dirigencia de Deportivo Maldonado. Noble es un jugador que le gusta mucho al entrenador Diego Aguirre y las negociaciones continuarán en los próximos días.

Rodríguez y Monzón para la defensa

Peñarol también busca reforzar el sector defensivo con la salida de Emanuel Gularte al fútbol europeo. Guzmán Rodríguez futbolista del Red Bull Bragantino y Lucas Monzón futbolista de Junio de Barranquilla son los que tienen mayores posibilidades de recalar en el mirasol. Si bien todavía no hay demasiadas novedades, no se descarta que en los próximos días comiencen por alguno de los dos las negociaciones.

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