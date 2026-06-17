Peñarol compra ficha de Arezo, Hernández cada vez más cerca y hay contactos por Noble

Hernández y Noble en agenda

Peñarol vuelve hoy a los entrenamientos de cara a la segunda mitad del año. La dirigencia y el entrenador Diego Aguirre buscan reforzar cuanto antes al plantel. Un jugador que interesa y está cerca del mirasol es el ex Wanderers Diego Hernández. Ya hubo contactos con el jugador y su representante. El mediapunta jugó el último tiempo en Remo de Brasil cedido por Botafogo. El tema se podría arreglar en las próximas horas.

Otro jugador que interesa es el volante de Deportivo Maldonado Maximiliano Noble. Si bien existe una cláusula de salida de 1 millón de dólares, el representante del jugador Gastón Fernández dijo que si venía algo que le generara un cambio en la carrera del jugador, seguramente se pondrán de acuerdo con la dirigencia de Deportivo Maldonado. Noble es un jugador que le gusta mucho al entrenador Diego Aguirre y las negociaciones continuarán en los próximos días.

Rodríguez y Monzón para la defensa

Peñarol también busca reforzar el sector defensivo con la salida de Emanuel Gularte al fútbol europeo. Guzmán Rodríguez futbolista del Red Bull Bragantino y Lucas Monzón futbolista de Junio de Barranquilla son los que tienen mayores posibilidades de recalar en el mirasol. Si bien todavía no hay demasiadas novedades, no se descarta que en los próximos días comiencen por alguno de los dos las negociaciones.