Peñarol confirmó la grave lesión de Javier Cabrera: rotura de ligamentos

Diego Aguirre, en conferencia de prensa, fue consultado sobre el estado sanitario del Cangrejo ese mismo sábado y ya dio señales de la entidad de la noticia: “Me parece que es una lesión que pinta un poquito complicada. La primera impresión del médico es que tiene un problema de rodilla”.

Lo cierto es que las horas pasaron, la inflamación bajó en la zona afectada y se realizaron los estudios médicos correspondientes que confirmaron lo que nadie quería escuchar.

Rotura de ligamento

“Realizados los estudios de imagen a Javier Cabrera, se confirma la rotura de ligamento cruzado anterior (de rodilla derecha). Se está coordinando la intervención quirúrgica para los próximos días”, menciona el comunicado del club.

Esto no solo lo dejará fuera de la cancha por lo que resta del Uruguayo a uno de los más destacados futbolistas carboneros de la temporada, sino que también lo hará por varios meses de la próxima.

Este es el cuarto caso que hay en tiendas aurinegras de jugadores afectados por esta lesión, sumándose además Eduardo Darias, Tomás Olase y Germán Barbas.

Teniendo en cuenta que el panorama no es alentador, Peñarol tomó la decisión de analizar el mercado y buscar un reemplazante (que tiene que estar sin club). “Tenemos la posibilidad de incorporar un jugador libre. Vamos a movernos rápido. La cabeza de (Diego) Aguirre empezó a buscar (futbolistas) al minuto que terminó el partido”, contó Marcelo Rodríguez, director deportivo del club.

Sin embargo, otras voces dentro de Peñarol aseguran que por el momento el club no saldrá a buscar otro futbolista, aunque esto no está totalmente descartado.