Peñarol espera utilizar las nuevas incorporaciones

El delegado carbonero Julio Trostchansky habló en Esto es Fútbol, Carve Deportiva 1010 AM y fue claro: “El artículo que no le permite jugar ahora a algunos jugadores, no debería ser aplicable. Mientras no haya un pronunciamiento, los jugadores (Medina, Pérez y Suárez) no van a poder jugar en la Segunda Fecha”.