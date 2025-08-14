Hacete socio para acceder a este contenido

los últimos siete de la primera

¿Cuándo juegan Peñarol y Nacional por Copa AUF Uruguay?

Nacional jugará ante Huracán en Minas, mientras que Peñarol será visitante en San José ante Río Negro, el 26 y 27 de agosto respectivamente.

El primero en salir a escena será el conjunto de Pablo Peirano, que el próximo martes 26 de agosto estará visitando a Huracán del Paso de la Arena, encuentro que se jugará a las 20:30 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas.

Peñarol estará jugando el miércoles 27 de agosto en el Estadio Castro Martínez Laguarda ante Rio Negro de San José, partido que estará comenzando a las 20:30 y podrá verse a través de AUFtv.

Martes 26 de agosto

  • 20:30 - Huracán vs Nacional (Estadio Juan Antonio Lavalleja)
  • 20:30 - Universitario de Salto vs Wanderers (Estadio Juan José Vispo Mari)

Miércoles 27 de agosto

  • 14:00 - Bella Vista vs Juventud de Las Piedras (Parque Palermo)
  • 20:30 - Río Negro de San José vs Peñarol (Estadio Castro Martínez Laguarda)
  • 20:30 - San Carlos vs Tacuarembó (Estadio Domingo Burgueño Miguel)
  • 20:30 - Paso de la Arena vs Boston River (Complejo Rentistas)

Jueves 28 de agosto

  • 20:30 - Atenas de Tala vs Racing (Estadio Juan Antonio Lavalleja)

