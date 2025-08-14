¿Cuándo juegan Peñarol y Nacional por Copa AUF Uruguay?

Luego de que se conocieran los primeros clasificados a octavos de final, la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay fijó los detalles para los siete partidos restantes, entre los que se encuentran los cruces de Peñarol y Nacional. Ambos deberán viajar al interior.
El primero en salir a escena será el conjunto de Pablo Peirano, que el próximo martes 26 de agosto estará visitando a Huracán del Paso de la Arena, encuentro que se jugará a las 20:30 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas.
Peñarol estará jugando el miércoles 27 de agosto en el Estadio Castro Martínez Laguarda ante Rio Negro de San José, partido que estará comenzando a las 20:30 y podrá verse a través de AUFtv.
Martes 26 de agosto
- 20:30 - Huracán vs Nacional (Estadio Juan Antonio Lavalleja)
- 20:30 - Universitario de Salto vs Wanderers (Estadio Juan José Vispo Mari)
Miércoles 27 de agosto
- 14:00 - Bella Vista vs Juventud de Las Piedras (Parque Palermo)
- 20:30 - Río Negro de San José vs Peñarol (Estadio Castro Martínez Laguarda)
- 20:30 - San Carlos vs Tacuarembó (Estadio Domingo Burgueño Miguel)
- 20:30 - Paso de la Arena vs Boston River (Complejo Rentistas)
Jueves 28 de agosto
- 20:30 - Atenas de Tala vs Racing (Estadio Juan Antonio Lavalleja)