Peñarol explotó contra el arbitraje: de "sistema putrefacto" hasta "robaste, hiciste el mandado"

Como todo clásico y más siendo una final, no estuvo exento de polémica y hubo una jugada puntual que hizo explotar a los hinchas y dirigentes de Peñarol, luego de que el equipo arbitral no sancionara un claro penal de Diego Romero contra Leonardo Fernández.
Se jugaba el minuto 8 de la finalísima entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central cuando el árbitro Gustavo Tejera no sancionó penal en una jugada en la que Diego Romero, lateral izquierdo tricolor, en un intento por rechazar la pelota dentro del área, golpeó a Leonardo Fernández, quien entró primero en contacto con el balón.
El 10 de Peñarol cayó fulminado en el césped. La jugada fue reclamada por los futbolistas de Peñarol, que entendían el árbitro debió sancionar penal.
Leo Fernández quedó tendido varios minutos en el piso, mientras el VAR revisaba la incidencia.
Diego Dunajec, quien estuvo en el VAR, ni Tejera entendieron que hubo falta y dejaron seguir el partido.
Ruglio y su estado de Whatsapp
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien vio el partido a través de la televisión desde el vestuario de Peñarol en el Parque, publicó un estado de Whatsapp en el que se quejó de la decisión y recordó comentarios del presidente de Nacional, Ricardo Vairo, sobre los árbitros.
"Con razón dijeron que eran los que querían. Ni lo llama el VAR. Le pega con claridad y la pelota estaba en cancha aún. Una vergüenza".
Otros dirigentes explotaron
El dirigente de Peñarol y el delegado Julio Trostchansky se expresaron a través de sus cuentas de X minutos después de que Nacional derrotara a los aurinegros para consagrarse campeón Uruguayo 2025.
"La impunidad no es eterna y la vida tarde o temprano devuelve todo. Hoy festejen que ustedes son el sistema putrefacto que hizo mierda nuestro fútbol uruguayo. ¡Cobardes y repugnantes!", manifestó arrobando a Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y mencionando al director de árbitros de la AUF, Marcelo De León y al juez Diego Dunajec, quien estuvo en el VAR en el clásico de este domingo.
Moratorio fue delegado de Peñarol en el primer período presidencial de Ignacio Ruglio y actualmente es consejero suplente por el oficialismo.
También se expresó el delegado Julio Trostchansky quien expresó: "Robaste. Hiciste el mandado. No tenés vergüenza. Todo vuelve".