Caso García: del frío comunicado de Peñarol a los cuestionamientos de la Comisión de Género

La suplente del Consejo Directivo mirasol indicó que le resulta "difícil verle lo positivo a la situación que ha sido triste". "Espero que con el tiempo deje un precedente", añadió.

El pedido de la Comisión de Género a la dirigencia

La Comisión de Genero de Peñarol pidió en noviembre separar del plantel del jugador, algo que nunca ocurrió. "La situación se estaba yendo de las manos, estaba muy en el foco público, se estaban dando declaraciones desafortunadas. Antes de la primera audiencia, pedimos al Consejo Directivo si se podía ejecutar la cláusula -porque admitía que se ejecutara frente a cualquier avance judicial en la causa, no solo frente a una sentencia de culpabilidad-. Pedimos que se separara al jugador del plantel y que, por favor, se dejaran de dar declaraciones. Porque las cosas que hemos tenido que leer por este tema han sido lamentables, la banalidad con que la gente lo trata, cómo se expone en redes, el lugar a hablar que da a cada energúmeno se ha vuelto muy hostil en las redes y creíamos que no estaba colaborando la institución a salir un poco de eso".

Consultada sobre si este tema lo habían comentado con los dirigentes y, sobre todo, con unas declaraciones de Diego Aguirre con respecto a esta situación, Areco fue contundente: "Hubo declaraciones desafortunadas, sí, con respecto al tema. De muchas personas. Creo que ante la duda todos deberíamos haber hecho silencio", aseguró.

También la dirigente habló del precedente negativo que el para Peñarol. "Hoy me resulta difícil verle lo positivo a la situación que ha sido triste y fea. Espero que sí, que con el tiempo deje un precedente. Primero de que cuando queremos tomar recaudos desde estos espacios del club no es en vano, es porque realmente creemos que es lo mejor. Luego creo que, como pasó el primer semestre del año, mucha gente pensó que podía no tener la repercusión que tuvo. A veces me parece que no tenemos claro el alcance que tiene Peñarol en la gente, que pensás que alguna cosa puede pasar desapercibida, cuando en realidad es una pantalla, que llega a un montón de gente. Creo que a veces no se toma en cuenta la magnitud de lo que genera Peñarol.