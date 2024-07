Peñarol: las altas, las bajas y el partido ante Fénix

Sobre la llegada de algunos futbolistas, el Director Deportivo dijo: "Estamos para ayudar y que el club evolucione, se están haciendo cosas muy bien y otras hay que mejorarlas. Estoy en contacto permanente con Ignacio Ruglio que es el presidente de la institución, con Diego Aguirre que conoce mucho al club. Se retuvieron jugadores importantes para el equipo, no hay que conformarse, pero no veo que tengamos que ser impacientes ya que la base del plantel sigue estando. Traer mucho no te garantiza resultados. Traer pocos jugadores no quiere decir que no vayan a rendir. En el caso de Randall Rodríguez los primeros pasos los hice yo y luego la negociación se cerró con la diregigencia".