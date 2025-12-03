Nacional: el adiós a Mauricio Pereira y los dos nombres que están en carpeta

Pereyra debutó oficialmente en Nacional en la Copa Libertadores d 2009, cuando Nacional derrotó 3 a 0 a Nacional de Paraguay por fase de grupos.

El volante ofensivo hizo todas las juveniles en el tricolor y fue compañero de Sebastián Coates, el Morro García y Nico Lodeiro entre otros.

Su carrera fue muy buena. En Argentina los hinchas de Lanús lo adoran, luego siguió derrochando talento en Rusia donde pasó muchos años y dejó una gran imagen, para recalar posteriormente en el fútbol de los Estados Unidos.

Su vuelta a Nacional se dio en enero del 2024. Cuando muchos decían que era imposible que el jugador llegara dejando mucha dinero por el camino, el amor por el club lo pudo todo. Tal vez no fue una gran despedida jugando todos los minutos que pretendía, pero Mauricio Pereyra se destacó por estar en los detalles, apoyando a los juveniles y siempre tirando para adelante por el bien de Nacional.

En esta última etapa, no tenía muchos minutos en el campo, pero observaba y aportaba en cada entrenamiento, en cada reunión, en cada decisión del plantel.

Se retira un gran jugador, que siempre, estando a miles de kilómetros, desde donde pudo ayudó y estuvo presente en Nacional.

Dos en carpeta y la continuidad de Coates

Si bien Nacional sigue disfrutando del Campeonato Uruguayo, el área deportiva y la dirigencia ya piensan en el 2026. La continuidad de Sebastián Coates es uno de los temas a resolver. El jugador dejó abierta la posibilidad de seguir en Nacional, luego de que en algún momento se especuló en que podía dejar el fútbol. Lo resolverá en las vacaciones, pero todo Nacional pretende que continúe.

Hay otros temas que se tienen que resolver. Por ejemplo, la continuidad de Christian Ebere y Gonzalo Romero. Nacional tiene el 40% del pase del nigeriano pero tendrá que conversar con Plaza Colonia, propietario del 60% para su continuidad. En Nacional descartan que habrá acuerdo con los patas blancas. Por su parte el lateral izquierdo, tiene una opción de compra a Deportivo Maldonado por 400.000 dólares. Habrá que espera que decide Jadson Viera al respecto.

En cuanto a otros temas, Nacional pretende que Christian Oliva siga en el club pero están decididos a cerrar la incorporación de César Araújo. El volante de 24 años surgido en Wanderers está jugando en el Orlando City de la MLS, pero hace tiempo que Nacional pretende incorporarlo y en este período de pases se podría concretar.

El otro futbolista por el cual Nacional ya mueve alguna ficha es por Cristian Olivera. El extremo de Gremio de Porto Alegre tiene muchas ganas de regresar al país y jugar en el tricolor.