Peñarol: entre los cambios para enfrentar a Cerro y el complejo grupo de la Libertadores

“Sabíamos que nos podían tocar rivales complicados como sucedió”, dijo, para luego agregar: “Estaremos prontos para competir una vez más”.

“Los favoritos son los grandes brasileros siempre”, dijo a la hora de hablar de los candidatos coperos, para proseguir: “Después están los grandes argentinos y después venimos el resto. Por algo un uruguayo no gana la copa hace 40 años”.

¿Cuatro cambios?

Volviendo al torneo doméstico, Peñarol sigue trabajando para enfrentar el próximo sábado a Cerro en el estadio Campeón del Siglo desde las 19:30. Cuatro cambios mete el entrenador Diego Aguirre, pensando en darle descanso a algunos jugadores y también con el objetivo del inicio de la Copa Libertadores.

Ya anunciamos que Sebastián Britos ingresará por Washington Aguerre ya que el artiguense tiene dos partidos de suspensión en la Copa. También cambia en defensa, ya que Emanuel Gularte sale del once inicial para darle ingreso a Mauricio Lemos. Las otras variantes estarían por las bandas. Leandro Umpiérrez jugará por Jesús Trindade y el colombiano Luis Miguel Angulo por el argentino Gastón Togni.

En Asunción, Aguirre no lo confirmó: "No es tan así, alguna puede ser", declaró el entrenador al ser consultado en Carve Deportiva este viernes.

Habrá que esperar, pero el probable sería con Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Roberto Fernández, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Luis Miguel Angulo y Matías Arezo.

Derecho de admisión

Peñarol ejercerá el derecho de admisión y el partido ante Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura se disputará sin público visitante, en una decisión que se tomó tras recomendaciones del Ministerio del Interior y a pesar de la negativa primaria de la Mesa Ejecutiva de la AUF.

El ministro Carlos Negro se refirió al tema en rueda de prensa y dejó clara la postura de la cartera: “Nosotros sugerimos jugar sin hinchada visitante y creo que va a ser aceptado en buen tono por los clubes”, expresó.

Además, explicó los motivos de la recomendación: “Es un partido de alto riesgo y se toma esta decisión previendo hechos de violencia que pueden surgir”, marcando el contexto en el que se definió la medida.

La resolución fue confirmada oficialmente por Cerro, que emitió un comunicado en el que informó que la decisión responde a un pedido expreso de Peñarol ante la AUF y a la posterior consulta del organismo al Ministerio del Interior.