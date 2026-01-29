Peñarol negocia por el colombiano Luis Angulo y no se baja por el Indio Fernández

Sobre Damián García, que hace un año fue vendido a cambio de 2.400.000 dólares por la mitad del pase al Shabab Al-Ahli Club de Emiratos Árabes Unidos, comentó que “podría salir a préstamo y volver”. “Siempre quiere volver a Peñarol y siempre lo vamos a querer”, expresó.

“Diego (Aguirre) tenía un par de jugadores en ese puesto con negociaciones adelantadas y me pidió esperar dos o tres días para ver cómo vienen y, en base a eso, manejar la opción de Damián. Si alguno llega a concretarse, no vamos a traerlos a los dos”, reconoció.

Ensayo con sorpresas

Peñarol entrenó en la Ciudad Deportiva Néstor "Tito" Goncalves y Diego Aguirre paró el primer equipo pensando en el clásico del domingo con algunas sorpresas. Por ejemplo, Emanuel Gularte entrenó como lateral derecho, Nahuel Herrera y Lucas Ferreira fueron los zagueros. El entrenador colocó a Sebastián Britos; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Franco Escobar; Jesús Trindade, Eric Remedi, Leandro Umpiérrez, Leandro Fernández y Gastón Togni y Matías Arezo.