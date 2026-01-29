Peñarol negocia por el colombiano Luis Angulo y no se baja por el Indio Fernández

Peñarol negocia por Luis Angulo, extremo colombiano de 21 años cuya ficha pertenece a Talleres de Córdoba, que no lo tendrá en cuenta este semestre. Surgió en Alianza Petrolera, pasó a filas de Talleres en 2023 y luego jugó a préstamo en Platense y Central Córdoba, club con el que registró cinco goles, 10 asistencias y 43 presencias en el último año y medio.
Ignacio Ruglio, presidente carbonero, reconoció al programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva que el club “está negociando” por él. “Tenemos una lista de seis o siete punteros y tres o cuatro mediocampistas. Queremos dos punteros más y un cinco que se pueda convertir en ocho. Algunos nombres ya se saben y otros, por suerte, no”, explicó.
Fernández o García
El presidente también habló del volante Roberto Fernández. El ex Fénix interesa en el carbonero y actualmente defiende a Godoy Cruz de Mendoza. “Hicimos propuestas y contrapropuestas”, afirmó, sin especificar si fueron por un préstamo o por la compra de un porcentaje de la ficha. “Está vivo”, se limitó a decir. “Es uno de los jugadores por los que estamos yendo y hace tiempo lo queremos”, reconoció.
Sobre Damián García, que hace un año fue vendido a cambio de 2.400.000 dólares por la mitad del pase al Shabab Al-Ahli Club de Emiratos Árabes Unidos, comentó que “podría salir a préstamo y volver”. “Siempre quiere volver a Peñarol y siempre lo vamos a querer”, expresó.
“Diego (Aguirre) tenía un par de jugadores en ese puesto con negociaciones adelantadas y me pidió esperar dos o tres días para ver cómo vienen y, en base a eso, manejar la opción de Damián. Si alguno llega a concretarse, no vamos a traerlos a los dos”, reconoció.
Ensayo con sorpresas
Peñarol entrenó en la Ciudad Deportiva Néstor "Tito" Goncalves y Diego Aguirre paró el primer equipo pensando en el clásico del domingo con algunas sorpresas. Por ejemplo, Emanuel Gularte entrenó como lateral derecho, Nahuel Herrera y Lucas Ferreira fueron los zagueros. El entrenador colocó a Sebastián Britos; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Franco Escobar; Jesús Trindade, Eric Remedi, Leandro Umpiérrez, Leandro Fernández y Gastón Togni y Matías Arezo.