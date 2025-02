Peñarol: "No tengo dudas" con el once, afirmó Aguirre

Aguirre y el clásico

“Siempre lo que te pasa a vos y lo que le pasa al rival te condiciona. Para nosotros comenzar ganando y que Nacional perdiera fue algo bueno”, indicó sobre el inicio del torneo, y fue claro: “Quién juegue en el rival no me incide demasiado. Resolveremos cuando sepamos quién juega, no manejamos todas las alternativas que tienen, trabajamos con una lógica”.

Y continuó: “Siempre intentamos atacar, ser protagonistas y salir a ganar todos los partidos; no vamos a separarnos mucho de las cosas buenas que hemos hecho”.

“No sabés mucho qué es lo ideal”, indicó sobre las charlas de los días previos, por eso trata “de hablar, pero tampoco cargar de cosas negativas ni mochilas; soy mucho de agarrarnos de las cosas buenas que pasaron”. “Vamos a llegar de buena forma. Vamos a hacer un gran clásico, pero después las circunstancias del juego son las que definen un resultado, que es lo que hace ver bien a uno y al otro no cuando, tal vez, no es lo que pasó en el campo”, ahondó.

“Tenemos una forma que nos ha dado resultado, aunque no en los clásicos. Tenemos una forma de jugar y una idea que hemos tratado de llevarla a cabo siempre. El intentar ver a un Peñarol intenso y presionando es lo normal”, agregó.