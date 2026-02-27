Peñarol: Olivera se mete en el once; Umpiérrez y Roberto Fernández en carrera

Si bien lleva varias semanas sin jugar oficialmente y el técnico decidiera colocarlo en el banco, su lugar en el lateral izquierdo sería ocupado por Diego Laxalt, quien definitivamente dejó atrás las molestias musculares que sufrió en su debut; jugó 45 minutos ante Deportivo Maldonado el pasado fin de semana.

El argentino Franco Escobar, quien también padeció molestias, fue reservado para este encuentro, pero no llegaría para ser titular y en el lateral derecho repetirá Emanuel Gularte.

Otra baja, esta casi que definitiva, es la de Eduardo Darias, quien debido a su inactividad durante todo el 2025 sufrió un microdesgarro en el primer partido.

El once de Aguirre

Si bien puede decirse que hay entre siete y ocho jugadores que tienen su lugar asegurado y que de no mediar inconvenientes estarán desde el inicio del encuentro. Ellos son, Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Eric Remedi, Jesús Trindade, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo.

Las únicas dudas que no pasan por lo sanitario son las de ofensiva. Roberto Indio Fernández ya entrenó a la par del grupo y corre con chances de jugar como titular. Además, Leandro Umpiérrez pelea por un puesto en el once inicial.

El más probable equipo para enfrentar a Nacional sería con Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade o Roberto Fernández; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni, y Matías Arezo. Tampoco se descarta que juegue con tres volantes: Remedi, Trindade y Roberto Fernández. En ese caso saldría Umpiérrez o Togni.