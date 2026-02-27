Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Gran Parque Central |

Clásico

Peñarol: Olivera se mete en el once; Umpiérrez y Roberto Fernández en carrera

Diego Aguirre define el once con algunas interrogantes en la mitad de la cancha. El resto estaría confirmado para jugar en el Gran Parque Central.

Maximiliano Olivera con gran chance de ser titular en Peñarol.

En la cabeza de Diego Aguirre seguramente ya esté el equipo titular para el clásico del próximo domingo, aunque claro está que no hace público, pero de todas maneras, hay indicios para comenzar a delinear la oncena que saldrá a jugar el domingo en el Gran Parque Central.

Peñarol que derrotó a Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado y perdió con Central Español, tiene algunos jugadores en recuperación y otros descartados para la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Maximiliano Olivera, quien sufrió un esguince de rodilla ante Colo Colo en pretemporada, volvió a estar a la orden esta semana, y todo hace pensar que será titular ante Nacional.

Si bien lleva varias semanas sin jugar oficialmente y el técnico decidiera colocarlo en el banco, su lugar en el lateral izquierdo sería ocupado por Diego Laxalt, quien definitivamente dejó atrás las molestias musculares que sufrió en su debut; jugó 45 minutos ante Deportivo Maldonado el pasado fin de semana.

El argentino Franco Escobar, quien también padeció molestias, fue reservado para este encuentro, pero no llegaría para ser titular y en el lateral derecho repetirá Emanuel Gularte.

Otra baja, esta casi que definitiva, es la de Eduardo Darias, quien debido a su inactividad durante todo el 2025 sufrió un microdesgarro en el primer partido.

El once de Aguirre

Si bien puede decirse que hay entre siete y ocho jugadores que tienen su lugar asegurado y que de no mediar inconvenientes estarán desde el inicio del encuentro. Ellos son, Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Eric Remedi, Jesús Trindade, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo.

Las únicas dudas que no pasan por lo sanitario son las de ofensiva. Roberto Indio Fernández ya entrenó a la par del grupo y corre con chances de jugar como titular. Además, Leandro Umpiérrez pelea por un puesto en el once inicial.

El más probable equipo para enfrentar a Nacional sería con Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade o Roberto Fernández; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni, y Matías Arezo. Tampoco se descarta que juegue con tres volantes: Remedi, Trindade y Roberto Fernández. En ese caso saldría Umpiérrez o Togni.

