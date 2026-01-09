Peñarol anunció la contratación de uno de los extremos argentinos que quería Aguirre

"¡Bienvenido, Gastón! El extremo izquierdo argentino de 28 años llega al Carbonero a préstamo por una temporada y con opción de compra (no obligatoria) desde Defensa y Justicia", anunció el Club Atlético Peñarol este viernes 9 de enero en sus redes sociales.
Con la contratación de Togni ya son seis las incorporaciones confirmadas de Peñarol para la temporada 2026 tras las llegadas de los goleros Sebastián Britos y Washington Aguerre, el defensa Franco Escobar y los delanteros Facundo Batista y Abel Hernández.
La carrera de Gastón Togni, el nuevo refuerzo de Peñarol
Nació en Buenos Aires el 20 setiembre de 1997 y comenzó su carrera en Independiente de Avellaneda.
Jugó en el Rojo hasta la temporada 2022, aunque con un paso en el medio por Defensa y Justicia, club al que pasó de forma definitiva cuando salió del Rojo. En 2017, el futbolista conquistó con Independiente la Copa Sudamericana, al vencer en la final al brasileño Flamengo.
Togni jugó la primera parte de 2025 en Argentina para el Halcón de Varela y en el segundo semestre al mexicano Pachuca.
En la temporada pasada jugó 37 partidos entre ambos equipos, marcó 9 goles y realizó 3 asistencias.