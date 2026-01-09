Peñarol anunció la contratación de uno de los extremos argentinos que quería Aguirre

Jugó en el Rojo hasta la temporada 2022, aunque con un paso en el medio por Defensa y Justicia, club al que pasó de forma definitiva cuando salió del Rojo. En 2017, el futbolista conquistó con Independiente la Copa Sudamericana, al vencer en la final al brasileño Flamengo.

Togni jugó la primera parte de 2025 en Argentina para el Halcón de Varela y en el segundo semestre al mexicano Pachuca.

En la temporada pasada jugó 37 partidos entre ambos equipos, marcó 9 goles y realizó 3 asistencias.