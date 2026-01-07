Peñarol: retornó Darias y acelera por Vallejo y Javier Ruiz

Las caras nuevas fueron las del defensor argentino Franco Escobar (procedente del Houston Dynamo de Estados Unidos), los arqueros Washington Aguerre (Independiente Medellín) y Sebastián Britos (Universitario de Lima) y los delanteros Facundo Batista (Atlético Nacional de Medellín) y Abel Hernández (Liverpool). A ellos se sumaron Andrés Madruga y Matías González, que volvieron tras sus pasajes a préstamo en Manta de Ecuador y Danubio.

No se sumó Arezo

La situación del centrodelantero Matías Arezo sigue incambiada. El jugador todavía no se sumó a los entrenamiento pero seguirá en el club por decisión de los dirigentes que tienen solucionado el préstamo con Gremio. Diego Aguirre pretende que antes se concreten otras incorporaciones que, a su entender, son prioritarias, como los extremos y un defensor central.

Los dos jugadores que aspira cerrar el mirasol en las próximas horas son el argentino Nicolás Vallejo, quien se encuentra entrenando en León de México y será cedido al equipo carbonero. Además, pretende sumar otro jugador de ataque por las bandas y negocia por el argentino Javier Ruiz, quien ya manifestó a Independiente su intención de abandonar el club.

El plantel mirasol realiza doble turno del miércoles. El jueves volverá a trabajar a las 17:30 y concentrará de cara a un nuevo horario doble el viernes. El sábado habrá descanso para el plantel, que se ejercitará nuevamente el domingo de mañana.

Renovó Lucas Hernández

En las últimas horas Peñarol confirmó en sus redes sociales la renovación de Lucas Hernández, uno de los referentes de su plantel, de cara a la temporada 2026.

"Lucas Hernández y Peñarol renovaron el vínculo por una temporada", anunció el carbonero en su cuenta oficial de X.

El lateral izquierdo de 33 años tuvo participación en gran parte del último año carbonero como jugador de recambio, con 38 partidos jugados en los que aportó cinco goles y tres asistencias. Disputó un total de 1.327 minutos, lo que da un promedio de 34 minutos por encuentro.

Su momento más destacado llegó en la penúltima fecha del Torneo Clausura, contra Defensor Sporting en el Campeón del Siglo. Hernández anotó los dos goles que le permitieron al carbonero dar vuelta el partido 2-1 y consagrarse campeón del Clausura.