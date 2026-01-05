Peñarol: Batista firma contrato este lunes; ¿qué pasa con Matías Arezo?

El 2026 para Peñarol está a punto de comenzar porque en la tarde de este martes Diego Aguirre y su cuerpo técnico dan inicio a la pretemporada en Los Aromos, en principio con cinco altas confirmadas en el plantel principal.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Por un lado las cuatro incorporaciones que ya se anunciaron en este período de pases: los arqueros Washington Aguerre y Sebastián Britos, el lateral argentino Franco Escobar y el goleador Abel Hernández. Pero también el delantero Facundo Batista, quien firma el contrato este lunes para sellar su vínculo con el Carbonero y mañana se pone a la orden del técnico Diego Aguirre.
Además, el volante Eduardo Darias comenzara los trabajos con el resto del grupo, luego de recuperarse de una operación que lo dejó fuera del equipo durante todo el 2025.
La dirigencia mirasol sigue trabajando para concretar la incorporación de dos extremos, pero las negociaciones no son sencillas. El argentino Javier Ruiz y Alan Medina siguen siendo opciones válidas para el carbonero.
¿Qué pasa con Arezo?
Peñarol había llegado a un acuerdo con Gremio de Porto Alegre para la continuidad de Matías Arezo. Sin embargo el tema todavía no está cerrado y es probable que el jugador no inicie la pretemporada con el resto de sus compañeros este martes.
Según informó Minuto 1 de Carve Deportiva, por estas horas el mirasol analiza si se cierra o no el tema Arezo. Aparentemente hay dudas deportivas en el técnico Diego Aguirre y llevaron a que el atacante aún no sea oficializado en el club para la temporada 2026. Sin embargo, allegados a Peñarol aseguran que finalmente el centrodelantero terminará jugando en el carbonero.