Peñarol: Batista firma contrato este lunes; ¿qué pasa con Matías Arezo?

La dirigencia mirasol sigue trabajando para concretar la incorporación de dos extremos, pero las negociaciones no son sencillas. El argentino Javier Ruiz y Alan Medina siguen siendo opciones válidas para el carbonero.

¿Qué pasa con Arezo?

Peñarol había llegado a un acuerdo con Gremio de Porto Alegre para la continuidad de Matías Arezo. Sin embargo el tema todavía no está cerrado y es probable que el jugador no inicie la pretemporada con el resto de sus compañeros este martes.

Según informó Minuto 1 de Carve Deportiva, por estas horas el mirasol analiza si se cierra o no el tema Arezo. Aparentemente hay dudas deportivas en el técnico Diego Aguirre y llevaron a que el atacante aún no sea oficializado en el club para la temporada 2026. Sin embargo, allegados a Peñarol aseguran que finalmente el centrodelantero terminará jugando en el carbonero.