Peñarol presentó a sus dos nuevos refuerzos

Campaña recalcó la ilusión que le genera salir campeón de la Copa Libertadores, "es el sueño de todos". Manifestó que "estaba muy tranquilo" ya que si Aguerre no seguía, "estaba la posibilidad de llegar al club". “Después de que no siguió, me contactó Diego. Tenía la ansiedad por firmar. La responsabilidad es enorme y creo que estoy capacitado para hacerlo”.