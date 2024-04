Peñarol quiere explicaciones del Ministerio del Interior

Represión policial: "Nos apuntaban al pecho"

Edgardo Petkoff, socio de Peñarol de 65 años de edad, habló sobre las agresiones que sufrieron los hinchas aurinegros por parte de la Policía. "Abrieron la puerta, la gente salió a la calle Mangangá, me encontré con mi hijo y había efectivos con caballos y escudos. No nos dejaban pasar. Me apuntaban con armas al pecho. Atropellaron con los caballos, luego pasaron efectivos con escopetas y empezaron a tirar hacia abajo y hacia adelante. Mira si le pegan a una criatura en la cara. Me dispararon en la pierna. Cuando pude llegar a Camino Mangangá, tiraron gases lacrimógenos. Fue horrible, había criaturas, nos apuntaban al pecho", dijo en el programa Minuto1 de Carve Deportiva".