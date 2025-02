Peñarol: un cambio seguro y dos bajo la lupa del entrenador

Peñarol continúa preparando el partido ante River Plate del próximo domingo por la noche en el Parque Federico Omar Saroldi, y si bien el técnico Diego Aguirre no confirmó el once, hay un cambio que ya tiene decidido. Eduardo Darias recuperado, vuelve al once inicial en lugar del argentino Eric Remedi y analiza otras dos variantes para el choque ante los darseneros.