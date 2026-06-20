Peñarol venció al aguatero y está a un paso de ser campeón de la Liga

El quiebre de esa paridad llegó finalmente en este quinto compromiso disputado en el Antel Arena, donde el conjunto carbonero recuperó la memoria defensiva y se llevó el triunfo por 80 a 71. Con este resultado, el equipo mirasol inclina la balanza a su favor por 3 a 2 en la serie al mejor de siete, quedando a solo noventa minutos de básquetbol de alcanzar la gloria.

Próximo encuentro

El sexto compromiso de la serie de las finales se disputará el próximo lunes 22 de junio a las 21:15 horas, con Aguada oficiando como local administrativo. Peñarol tendrá allí su primera oportunidad matemática de levantar la copa de campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol, mientras que el conjunto aguatero buscará forzar el decisivo séptimo juego.