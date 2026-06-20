En una noche de alta intensidad en el Antel Arena, el Club Atlético Peñarol derrotó 80-71 al Club Atlético Aguada en el quinto juego de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) correspondiente a la temporada 2025-26. Con este resultado, el conjunto carbonero inclina la balanza a su favor y se coloca 3-2 en la serie definitiva, quedando a una sola victoria de consagrarse campeón de la máxima categoría del básquetbol uruguayo.
80 a 71
Peñarol venció al aguatero y está a un paso de ser campeón de la Liga
Peñarol venció 80-71 a Aguada en el Antel Arena, puso la serie final 3-2 y quedó a un triunfo de consagrarse campeón de la Liga Uruguaya.