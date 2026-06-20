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Deportes Club Atlético Peñarol | Antel Arena |

80 a 71

Peñarol venció al aguatero y está a un paso de ser campeón de la Liga

Peñarol venció 80-71 a Aguada en el Antel Arena, puso la serie final 3-2 y quedó a un triunfo de consagrarse campeón de la Liga Uruguaya.

Peñarol venció a Aguada

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Caras y Caretas Diario

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En una noche de alta intensidad en el Antel Arena, el Club Atlético Peñarol derrotó 80-71 al Club Atlético Aguada en el quinto juego de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) correspondiente a la temporada 2025-26. Con este resultado, el conjunto carbonero inclina la balanza a su favor y se coloca 3-2 en la serie definitiva, quedando a una sola victoria de consagrarse campeón de la máxima categoría del básquetbol uruguayo.

El encuentro, disputado el viernes 19 de junio, rompió la paridad tras un trámite sumamente físico donde las defensas marcaron la pauta, devolviéndole la ventaja estratégica al equipo mirasol tras las dos victorias consecutivas previas de la escuadra aguatera.

Evolución de las finales: serie al rojo vivo

La evolución de la serie final ha estado marcada por giros constantes y una paridad absoluta entre ambos equipos. Peñarol comenzó con un dominio arrollador al imponerse en los dos primeros encuentros: el primero en el Antel Arena por un contundente 99 a 82, y el segundo en el Palacio Peñarol con un ajustado 89 a 84. Sin embargo, Aguada reaccionó a tiempo y logró emparejar la llave tras quedarse con el tercer juego en su cancha por 78 a 71, y consolidar la igualdad 2 a 2 en el cuarto partido con un sólido 92 a 81.

El quiebre de esa paridad llegó finalmente en este quinto compromiso disputado en el Antel Arena, donde el conjunto carbonero recuperó la memoria defensiva y se llevó el triunfo por 80 a 71. Con este resultado, el equipo mirasol inclina la balanza a su favor por 3 a 2 en la serie al mejor de siete, quedando a solo noventa minutos de básquetbol de alcanzar la gloria.

Próximo encuentro

El sexto compromiso de la serie de las finales se disputará el próximo lunes 22 de junio a las 21:15 horas, con Aguada oficiando como local administrativo. Peñarol tendrá allí su primera oportunidad matemática de levantar la copa de campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol, mientras que el conjunto aguatero buscará forzar el decisivo séptimo juego.

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