Peñarol visita a Cerro y Ruglio habló sobre el fallo del TAS e hizo una advertencia

Peñarol prepara el partido ante Cerro de este sábado en el estadio Monumental Luis Tróccoli con dos variantes. El equipo que orienta Diego Aguirre puede consagrarse campeón del Torneo Clausura, pero para ello tiene que ganar en el escenario albiceleste y que Wanderers derrote a Nacional en el Viera el domingo. Esto hará que los carboneros saquen ocho puntos con seis por delante, ya inalcanzables en el torneo, asegurando su presencia en una semifinal por la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool y peleando por la Anual ya que quedarían a un punto.