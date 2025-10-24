Peñarol visita a Cerro y Ruglio habló sobre el fallo del TAS e hizo una advertencia

Peñarol prepara el partido ante Cerro de este sábado en el estadio Monumental Luis Tróccoli con dos variantes. El equipo que orienta Diego Aguirre puede consagrarse campeón del Torneo Clausura, pero para ello tiene que ganar en el escenario albiceleste y que Wanderers derrote a Nacional en el Viera el domingo. Esto hará que los carboneros saquen ocho puntos con seis por delante, ya inalcanzables en el torneo, asegurando su presencia en una semifinal por la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool y peleando por la Anual ya que quedarían a un punto.
Vuelve Leo y Gularte entre los once
El técnico Diego Aguirre tiene previsto realizar dos modificaciones para enfrentar a Cerro. La primera es el regreso de Leonardo Fernández luego de cumplir un partido de sanción por acumulación de 5 tarjetas amarillas. La duda es quién sale del once inicial, si Diego García o Jaime Báez. La otra variante es por sanción. El juvenil Nahuel Herrera está suspendido y en su lugar ingresará Emanuel Gularte. Así las cosas, el equipo sería con Brian Cortés; Jesús Trindade, Javier Méndez, Emanuel Gularte y Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa, Diego García o Jaime Báez, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.
La advertencia de Ruglio
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, utilizó las redes sociales para referirse al fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que ratificó la quita de tres puntos a Nacional, tal como había resuelto la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio.
“Peñarol no ha ganado nada aún, ni tenemos nada que festejar”, escribió Ruglio en un estado de WhatsApp, y añadió: “Se festeja si se alcanzan los objetivos”.
El dirigente advirtió además: “Ojo con descansarnos con los cinco puntos de ventaja en el Clausura —con nueve por jugar— y reírnos del TAS, porque podemos perder esa ventaja si no tenemos claro que todavía no se ganó nada”.
“Hinchas, jugadores, DT, funcionarios y directivos: humildes y concentrados en lo nuestro, que falta mucho aún, y en el Cerro nos jugamos gran parte del Clausura”, señaló en referencia al partido del sábado en el Tróccoli, a las 16 horas.
“¡Vamo y vamo Peñarol!”, concluyó Ruglio, en un mensaje directo a los hinchas aurinegros.