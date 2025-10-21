Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Peñarol | Miramar Misiones | Clausura

Las tablas del campeonato

Peñarol y Nacional en lo más alto; Plaza Colonia y Miramar Misiones al borde del abismo

Los carboneros tienen prácticamente abrochado el Clausura, mientras que los tricolores mantienen cuatro puntos de ventaja en la Anual.

Peñarol y Nacional con sus tablas prácticamente definidas.

Peñarol y Nacional con sus tablas prácticamente definidas.

 Foto: Dante Fernandez/ FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Lo más destacado pasa porque el carbonero mantiene los cinco puntos de ventaja sobre el tricolor en el último torneo corto del año. Varios puntos atrás, y prácticamente sin posibilidades, aparece Defensor Sporting.

En la Anual, quien lidera es Nacional y Peñarol lo sigue cuatro puntos detrás (ambos con lugar seguro en la Libertadores del próximo año). Liverpool, Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras luchan por los dos lugares restantes. En la Sudamericana, los que ya prácticamente sellaron su pasaje son Boston River y Racing, mientras que Torque y Cerro Largo pelearán por el último cupo.

La lucha por el descenso está prácticamente definida. Plaza Colonia y Miramar Misiones están al borde del abismo y su descenso es prácticamente un hecho.

Resultados

  • Boston River 0-0 Danubio
  • MC Torque 1-2 Cerro
  • Nacional 3-1 Miramar Misiones
  • River Plate 1-1 Cerro Largo
  • Progreso 2-3 Defensor Sporting
  • Peñarol 3-0 Wanderers
  • Racing 0-0 Juventud
  • Plaza Colonia 0-1 Liverpool

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 29
  2. Nacional - 24
  3. Defensor Sporting - 22
  4. Boston River - 21
  5. MC Torque - 21
  6. Liverpool - 21
  7. Cerro - 19
  8. Cerro Largo - 18
  9. Progreso - 17
  10. Danubio - 15
  11. Racing - 13
  12. Juventud de Las Piedras - 12
  13. Miramar Misiones - 12
  14. River Plate - 7
  15. Wanderers -5
  16. Plaza Colonia - 5

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 76
  2. Peñarol - 72
  3. Liverpool - 62
  4. Defensor Sporting - 60
  5. Juventud de Las Piedras - 57
  6. Boston River - 50
  7. Racing - 49
  8. MC Torque - 43
  9. Cerro Largo - 42
  10. Cerro - 41
  11. Progreso - 38
  12. Danubio - 37
  13. Plaza Colonia - 32
  14. Wanderers - 29
  15. Miramar Misiones - 28
  16. River Plate - 22

Descenso: River Plate 0.873 (D), Plaza Colonia 0.941, Miramar Misiones 0.958, Wanderers 1.085, Progreso 1.099, Cerro 1.127.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar