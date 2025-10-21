Peñarol y Nacional en lo más alto; Plaza Colonia y Miramar Misiones al borde del abismo

La lucha por el descenso está prácticamente definida. Plaza Colonia y Miramar Misiones están al borde del abismo y su descenso es prácticamente un hecho.
Resultados
- Boston River 0-0 Danubio
- MC Torque 1-2 Cerro
- Nacional 3-1 Miramar Misiones
- River Plate 1-1 Cerro Largo
- Progreso 2-3 Defensor Sporting
- Peñarol 3-0 Wanderers
- Racing 0-0 Juventud
- Plaza Colonia 0-1 Liverpool
Posiciones Clausura
- Peñarol - 29
- Nacional - 24
- Defensor Sporting - 22
- Boston River - 21
- MC Torque - 21
- Liverpool - 21
- Cerro - 19
- Cerro Largo - 18
- Progreso - 17
- Danubio - 15
- Racing - 13
- Juventud de Las Piedras - 12
- Miramar Misiones - 12
- River Plate - 7
- Wanderers -5
- Plaza Colonia - 5
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 76
- Peñarol - 72
- Liverpool - 62
- Defensor Sporting - 60
- Juventud de Las Piedras - 57
- Boston River - 50
- Racing - 49
- MC Torque - 43
- Cerro Largo - 42
- Cerro - 41
- Progreso - 38
- Danubio - 37
- Plaza Colonia - 32
- Wanderers - 29
- Miramar Misiones - 28
- River Plate - 22
Descenso: River Plate 0.873 (D), Plaza Colonia 0.941, Miramar Misiones 0.958, Wanderers 1.085, Progreso 1.099, Cerro 1.127.