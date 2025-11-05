Perchman cambió su versión de lo acordado con Cerro y responsabilizó a la prensa por "malinformar"

"Nacional nunca le pidió a Cerro que Peñarol jugara en el Tróccoli. Eso partió de Cerro; el presidente Jaureguiverry nos dijo que no había ninguna chance que con Peñarol no jugaran en su cancha. Nacional no tuvo nada que ver, se malinformó", explicó Perchman.

El directivo no se limitó a rectificar, sino que lanzó una crítica contundente contra el periodismo deportivo, al que acusó de sesgo y de difundir noticias falsas.

"Conozco la filiación del 90% del periodismo, hoy está más parejo, pero hay una gran diferencia: los periodistas de Nacional son más periodistas que hinchas; los periodistas de Peñarol son más hinchas que periodistas", sentenció.

Perchman concluyó su intervención señalando que el club es blanco constante de información errónea: "Todas las semanas hay una noticia falsa de Nacional... hay periodistas que se prestan para eso", responsabilizando a sectores de la prensa de prestarse a la difusión de información inexacta o tendenciosa, según su punto de vista.