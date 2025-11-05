Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Perchman | Cerro | Nacional

¿noticias falsas?

Perchman cambió su versión de lo acordado con Cerro y responsabilizó a la prensa por "malinformar"

El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman había reconocido un acuerdo con Cerro para que Peñarol fuera al Trocolli a cambio de dinero, ahora lo niega.

Flavio Perchman y Ricardo Vairo en conferencia de prensa

Flavio Perchman y Ricardo Vairo en conferencia de prensa

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Flavio Perchman rectificó su versión inicial sobre el acuerdo que el mismo había reconocido públicamente con el club Cerro y responsabilizó directamente a los medios por la "malinformación".

Hace poco más de un mes, Perchman había confesado públicamente a El Espectador Deportes la existencia de un acuerdo verbal con Cerro. En aquella ocasión, el directivo afirmó: "Peñarol va a ir al Tróccoli, nosotros a eso ya lo habíamos arreglado con Cerro a principio de año. Fue lo que quedamos de palabra cuando nosotros los ayudamos a arrancar el año..." Esta declaración generó una fuerte controversia, culminando con la disputa del partido entre Cerro y Peñarol en el Estadio Luis Tróccoli sin público visitante.

Nueva versión de Perchman y acusación a la prensa

Sin embargo, en una reciente conferencia de prensa, Perchman cambió el foco de su declaración, asegurando que Nacional no tuvo injerencia en la decisión:

"Nacional nunca le pidió a Cerro que Peñarol jugara en el Tróccoli. Eso partió de Cerro; el presidente Jaureguiverry nos dijo que no había ninguna chance que con Peñarol no jugaran en su cancha. Nacional no tuvo nada que ver, se malinformó", explicó Perchman.

El directivo no se limitó a rectificar, sino que lanzó una crítica contundente contra el periodismo deportivo, al que acusó de sesgo y de difundir noticias falsas.

"Conozco la filiación del 90% del periodismo, hoy está más parejo, pero hay una gran diferencia: los periodistas de Nacional son más periodistas que hinchas; los periodistas de Peñarol son más hinchas que periodistas", sentenció.

Perchman concluyó su intervención señalando que el club es blanco constante de información errónea: "Todas las semanas hay una noticia falsa de Nacional... hay periodistas que se prestan para eso", responsabilizando a sectores de la prensa de prestarse a la difusión de información inexacta o tendenciosa, según su punto de vista.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar