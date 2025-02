Perchman se reunió con el Diente López y la casa está en orden

El vicepresidente Flavio Perchman decidió tomar cartas en el asunto y es quien está llevando adelante la negociación con el padre de Nicolás López, para que el jugador extienda su vínculo por un año y medio para asegurar su permanencia en el club hasta diciembre 2026.

Una reunión excelente

En las últimas horas el vicepresidente Flavio Perchman se reunió con el Diente López y informó a los socios e hinchas de Nacional a través de su redes sociales.

Después de 12 días en los que no publicaba en X, este jueves informó que la "reunión con Nico López fue excelente desde todo punto de vista" y según se supo no existe ningún malestar del jugador con la institución.

Perchman dijo: "Estuvimos dos horas hablando de fútbol y de la vida. Nunca hablamos de números. Su única pretensión es quedarse y renovar con Nacional. Su única certeza es ser campeón uruguayo y hacer una gran Libertadores. Estoy seguro va a ser el goleador del año. Bolso a apoyar y alentar siempre", escribió el vicepresidente tricolor.

Lasarte habló de la renovación de López

En la mañana de este jueves el técnico de Nacional Martín Lasarte habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación de Nicolás López.

El técnico tricolor fue claro sobre la situación del Diente López y los rumores de un supuesto malestar del jugador. "Yo hablé con él como hablo todas las semanas con todos, pero hablé particularmente con él. No lo encontré con ninguna particularidad, más allá de una situación personal, en lo que refiere algún familiar que tiene algún vínculo con Progreso y eso hacia que el partido para el tuviera una connotación especial. Por lo de más, no me planteó ninguna otra situación. Después es como todo, los jugadores quieren alcanzar su punto máximo y cuanto antes mejor. Yo creo que Nico está en el proceso, porque hizo una muy buena pretemporada y el está deseoso de poder encontrar su momento máximo. Tomando en cuanta los partido anteriores, el otro día hubo un cambio cualitativo, para el equipo y para él. Jugó en otra posición, donde él se siente más a gusto y donde podemos sacarle mayor rendimiento. Y ese proceso por ahí puede llevar determinado tiempo. En lo que refiere con la charla con él, no puedo agregar más que eso".