Perchman y su plan para el futuro Nacional

¿Ya tenes decidido quien va ser el candidato?

"Hasta ayer la verdad que no. Pero en las últimas horas se me ocurrió un nombre y puede ser, pero todavía no esta definido".

Comentaste que te gustaría estar en la parte deportiva. ¿Que pensás sobre la actual gerencia deportiva de Nacional.

"Hoy por hoy, Nacional tiene sos gerentens deportivos: Eguren y Taramasco. Para mi las conclusiones se sacan cuando termina la temporada y ahí se ve como se sigue. Más allá de quien este en el cargo mi idea es estar por arriba de eso. Bajar determinado tipo de líneas. Dejar que cada uno haga su trabajo, pero va haber líneas que son del club y se van a cumplir. Porcentaje de juveniles, que venga un jugador más allá del técnico de turno, más allá de si le gusta, sino le gusta. Si consideramos que hay que traerlo se va a traer. Básicamente es eso, una supervizacion deportiva general".

Su relación con Balbi

Balbi dijo que primero querías ser presidente y ahora vice y que era "medio raro". ¿Que pensás de lo que dijo?

"Todo bien, pero que Alejandro que se encargue de sus cosas. Él declaró públicamente que yo no iba a participar del oficialismo. Yo creo que él no se tiene que preocupar nuestra lista. Que se preocupe por el oficialismo que es lo que le compete a él y de alguna manera es la lista que no se a lanzado. ¿No se cual es el problema? No me molestan estas cosas, estas chicanas chiquitas. Yo estoy más para arriba. A mi lo que me interesa es el club y no otra cosa".

¿Tuviste alguna reunión con el oficialismo?

"El lunes pasado almorcé con Ache y el Nono Giuria y el martes me junte con Lucas y con Decurnex. Después de esas dos reuniones, tomé la resolución de ir con lista propia. Yo lo que dije siempre es que tenía anelho de ser presidente y lo sigo teniendo. Algún día espero ser presidente de Nacional. Evidentemente estos 3 años van a servir de plataforma o no como en su momento paso con Aguada. El proyecto de Aguada fue muy exitoso en estos 11 años. Vos te preparas. Si yo en estos 3 años tengo el voto de confianza de la gente y nos va mal, será difícil que pueda ser presidente más adelante. Ahora si nos va bien, probablemente en las próximas elecciones sea presidente, esa es la realidad".

¿Como se hace para bajar el pasivo del club?

"Yo no voy a ser el Mago de Oz que llega a Nacional y baja el pasivo. La idea es gastar mejor los recursos, en tener menos jugadores de afuera y tratar de que sean de mejor nivel. Además, jugar con más jugadores del club que generalmente los costos son menores y eso nos permite vender más. Después viene lo de vender mejor o peor, porque también en algún momento se decía que Nacional no vendía tan bien como Peñarol. Ellos tuvieron la fortuna en un momento de vender 4 o 5 jugadores de ataque, que tienen un valor superior a cuando vos vendes un medio o un defensa. Es una cuestión de mercado, no es una cuestión de que Peñarol venda mejor que Nacional. Si hay un club que ha vendido muy bien es Liverpool. Palma lo puede hacer, tiene mucho mérito pero es Liverpool. El año pasado salió campeón y fue espectacular y este año va penúltimo. Esos vaivenes en los cuadros grandes son menos permitidos".