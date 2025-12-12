Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Fossati | Universitario |

fin de ciclo

Pese a ser campeón, Jorge Fossati dejó de ser el DT de Universitario de Perú

El entrenador uruguayo había obtenido el título de la Liga peruana, además de una muy buena actuación en Libertadores llegando a octavos de final.

Jorge Fossati dejó de ser el DT de Universitario.

Luego de haber asumido a comienzos de abril de este año, tras un pasaje por la selección de Perú, este viernes se conoció que Jorge Fossati dejó de ser el entrenador de Universitario de Perú. El entrenador uruguayo se coronó campeón esta temporada, consiguiendo el tricampeonato.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo crema informó que "luego de un proceso de negociación" se dio por finalizado el vínculo entre el entrenador y el primer equipo.

"Agradecemos a Jorge Fossati y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su permanencia en la institución, así como por su contribución en la obtención del tricampeonato con los títulos nacionales 2023 y 2025", destacan.

"Confiamos en que este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus respectivos objetivos deportivos. Por ello, le deseamos éxitos al DT y a su cuerpo técnico en los retos personales y profesionales que emprendan", y aseguraron que en los próximos días se asignará al nuevo entrenador.

Los números de Fossati en Universitario

Jorge Fossati había arribado al Universitario en el año 2023, dónde se consagró campeón al frente del equipo crema. Dejó su cargo para asumir en la selección de Perú, puesto que dejó a comienzos de este año en dónde volvió al frente de Universitario.

En este 2025, Fossati dirigió 32 partidos logrando 19 triunfos, 8 empates y 5 derrotas. Consiguió consagrarse campeón de la liga peruana, además de una buena campaña en la Copa Libertadores en dónde llegó a octavos de final, instancia que perdió ante Palmeiras.

