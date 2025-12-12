Luego de haber asumido a comienzos de abril de este año, tras un pasaje por la selección de Perú, este viernes se conoció que Jorge Fossati dejó de ser el entrenador de Universitario de Perú. El entrenador uruguayo se coronó campeón esta temporada, consiguiendo el tricampeonato.
fin de ciclo
Pese a ser campeón, Jorge Fossati dejó de ser el DT de Universitario de Perú
El entrenador uruguayo había obtenido el título de la Liga peruana, además de una muy buena actuación en Libertadores llegando a octavos de final.