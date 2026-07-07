Plaza Colonia aprovechó la caída de Oriental para ser nuevo líder de la Segunda División

El que sufrió un duro revés fue Oriental, que cayó como local ante River Plate y perdió el primer lugar de la tabla, que le fue quitado por el elenco patablanca. A su vez, Cerrito dejó pasar la oportunidad de estar en lo más alto al igualar sin goles ante Tacuarembó mientras que Fénix quedó como uno de los escoltas tras el triunfo ante Huracán.