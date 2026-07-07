Este lunes se cerró la novena fecha de la fase regular de la Segunda División, que continúa muy pareja en la zona alta y volvió a sufrir un cambio de liderazgo. Luego de vencer a La Luz, Plaza Colonia tomó posesión y es nuevo líder de la divisional.
se trepó de nuevo
Plaza Colonia aprovechó la caída de Oriental para ser nuevo líder de la Segunda División
Fénix se impuso ante Huracán, y de esta manera alcanzó la línea de Cerrito y Oriental como escolta de la tabla Anual del torneo, a uno del líder.