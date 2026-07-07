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Deportes Segunda División | oriental | fase regular

se trepó de nuevo

Plaza Colonia aprovechó la caída de Oriental para ser nuevo líder de la Segunda División

Fénix se impuso ante Huracán, y de esta manera alcanzó la línea de Cerrito y Oriental como escolta de la tabla Anual del torneo, a uno del líder.

Plaza Colonia nuevo líder de la Segunda División.

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Este lunes se cerró la novena fecha de la fase regular de la Segunda División, que continúa muy pareja en la zona alta y volvió a sufrir un cambio de liderazgo. Luego de vencer a La Luz, Plaza Colonia tomó posesión y es nuevo líder de la divisional.

El que sufrió un duro revés fue Oriental, que cayó como local ante River Plate y perdió el primer lugar de la tabla, que le fue quitado por el elenco patablanca. A su vez, Cerrito dejó pasar la oportunidad de estar en lo más alto al igualar sin goles ante Tacuarembó mientras que Fénix quedó como uno de los escoltas tras el triunfo ante Huracán.

Atenas llegó al lunes con la posibilidad de igualar la línea de Plaza Colonia, sin embargo no pudo pasar del empate ante un Miramar Misiones que suma puntos importantes para salir de lo más bajo.

Paysandú sumó tres puntos de oro ante Rentistas, y si bien sigue siendo el colista de la tabla, acortó distancias con Uruguay Montevideo que cayó a manos de Colón.

Lo que dejó la novena de la fase regular

Resultados

  • Rentistas 1-2 Paysandú
  • Plaza Colonia 1-0 La Luz
  • Oriental 1-2 River Plate
  • Fénix 2-0 Huracán
  • Tacuarembó 0-0 Cerrito
  • Colón 1-0 Uruguay Montevideo
  • Miramar Misiones 1-1 Atenas

Posiciones

  1. Plaza Colonia - 25
  2. Fénix - 24
  3. Oriental - 24
  4. Cerrito - 24
  5. Atenas - 23
  6. Huracán - 22
  7. Colón - 21
  8. Rentistas - 20
  9. River Plate - 18
  10. Miramar Misiones - 18
  11. La Luz - 17
  12. Tacuarembó - 17
  13. Uruguay Montevideo - 16
  14. Paysandú - 11

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