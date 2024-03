Polémicos dichos de Chilavert sobre Vinicius Júnior tras llorar por insultos racistas

Vinicius Júnior reflexionó sobre el racismo en el fútbol y se quebró

Vinicius Júnior expresó que “recibir insultos es algo triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los negros que están en el mundo, es algo triste. Esto es algo que está sucediendo. No sólo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí. Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”.