Polenta durísimo con Perchman y dirigentes que hablan de más: "a mí no me entran más al vestuario"

Dirigiéndose directamente al vicepresidente Flavio Perchman, Polenta recordó una advertencia que le hizo al inicio de su gestión: "A Perchman, todo esto se lo dije apenas asumió y no me escuchó." Y culminó con una frase lapidaria:

"Que no se olviden que esto no es un club de barrio, esto es Nacional."

“De las puertas para adentro, las cosas se tienen que decir. Si tienen algo para decirle a Coates, que se lo digan de frente. Nacional necesita estar unido” continuó diciendo “A veces tenés que ser políticamente correcto para declarar. No podes decir que Nacional llevó poca gente, ¿Dónde la viste? " cuestionó Diego Polenta.

"Vos viste el contexto, se llenó el Parque Central por la Copa Uruguay... Hay cosas que te tenés que aguantar”. y agregó "anda al frente, golpea las puertas, yo soy así, me enseñaron así".

Consultado acerca de que debe hacer un capitán ante situaciones así, Polenta fue durísimo: “A mí no me entra más al vestuario, gane o pierda, te cierro la puerta del vestuario... ¿A los tuyos les tirás mensajes por la prensa? Es de locos. Es al revés, los mensajes se los tenés que tirar a Peñarol”.

Defensa a Sebastián Coates

El excapitán también salió en defensa de Sebastián Coates ante las críticas dirigenciales, argumentando que su estilo de liderazgo es el más adecuado para el fútbol actual. "Si tienen algo para decirle a Coates, que se lo digan de frente," sentenció Polenta, agregando que el ambiente en Los Céspedes está "bueno, pero vos no lo podés destruir".

Retiro y nuevo rumbo profesional

Polenta confirmó que ha puesto fin a su carrera como jugador y que el resto del año será sabático. Su próximo objetivo es el mercado de agentes de jugadores. "Está dentro de las posibilidades. Todavía no al cien por ciento... estoy viendo, hablando con gente para informarme y ver cómo funciona el mercado," confirmó.