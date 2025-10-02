Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Polenta | Perchman | Nacional

Esto es Nacional

Polenta durísimo con Perchman y dirigentes que hablan de más: "a mí no me entran más al vestuario"

El excapitán Diego Polenta defendió a los jugadores de Nacional y a Coates. Fue crítico con la actitud de los dirigentes que cuestionan públicamente al club y a la hinchada.

Polenta

Polenta
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Diego Polenta, excapitán de Nacional, formalizó esta mañana su retiro del fútbol activo para enfocarse en una nueva carrera como representante de jugadores. Sin embargo, el anuncio fue opacado por las fuertes y directas críticas que lanzó contra la actual dirigencia tricolor y, en particular, contra el vicepresidente Flavio Perchman.

Críticas a la comunicación y a Flavio Perchman

Polenta cuestionó duramente el manejo de la comunicación interna del club, exigiendo que los mensajes a los jugadores se den cara a cara y no a través de la prensa.

"A mí no me entra más al vestuario, gane o pierda. ¿A los tuyos les tirás mensajes por la prensa? Es de locos. Es al revés, los mensajes se los tenés que tirar a Peñarol," aseveró el exdefensa en el programa Minuto uno de Carve Deportiva.

Dirigiéndose directamente al vicepresidente Flavio Perchman, Polenta recordó una advertencia que le hizo al inicio de su gestión: "A Perchman, todo esto se lo dije apenas asumió y no me escuchó." Y culminó con una frase lapidaria:

"Que no se olviden que esto no es un club de barrio, esto es Nacional."

“De las puertas para adentro, las cosas se tienen que decir. Si tienen algo para decirle a Coates, que se lo digan de frente. Nacional necesita estar unido” continuó diciendo “A veces tenés que ser políticamente correcto para declarar. No podes decir que Nacional llevó poca gente, ¿Dónde la viste? " cuestionó Diego Polenta.

"Vos viste el contexto, se llenó el Parque Central por la Copa Uruguay... Hay cosas que te tenés que aguantar”. y agregó "anda al frente, golpea las puertas, yo soy así, me enseñaron así".

Consultado acerca de que debe hacer un capitán ante situaciones así, Polenta fue durísimo: “A mí no me entra más al vestuario, gane o pierda, te cierro la puerta del vestuario... ¿A los tuyos les tirás mensajes por la prensa? Es de locos. Es al revés, los mensajes se los tenés que tirar a Peñarol”.

Defensa a Sebastián Coates

El excapitán también salió en defensa de Sebastián Coates ante las críticas dirigenciales, argumentando que su estilo de liderazgo es el más adecuado para el fútbol actual. "Si tienen algo para decirle a Coates, que se lo digan de frente," sentenció Polenta, agregando que el ambiente en Los Céspedes está "bueno, pero vos no lo podés destruir".

Retiro y nuevo rumbo profesional

Polenta confirmó que ha puesto fin a su carrera como jugador y que el resto del año será sabático. Su próximo objetivo es el mercado de agentes de jugadores. "Está dentro de las posibilidades. Todavía no al cien por ciento... estoy viendo, hablando con gente para informarme y ver cómo funciona el mercado," confirmó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar