Intensa jornada para Nacional: con dos equipos distintos enfrenta a Danubio y Cerro Largo

En ese movimiento Jadson Viera aprovechará para darle minutos a varios de los refuerzos que llegaron al equipo, como por ejemplo Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi.

El once que se podría proyectar sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Juan Pablo Patiño; Luciano Boggio y Christian Oliva; Tomás Verón Lupi y Juan Cruz de los Santos, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

Se espera también que el entrenador realice muchas variantes y la exigencia física no exceda en demasía las posibilidades tras una pretemporada exigente.

Copa de la Liga

Pero no será la única actividad sabatina de los albos ya que desde las 20 horas enfrentarán a Cerro Largo en el Parque Saroldi por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF.

Allí el entrenador optará nuevamente por un equipo netamente juvenil, similar al que derrotó a Deportivo Maldonado por penales tras igualar sin goles en el Gran Parque Central.