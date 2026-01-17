Intensa jornada para Nacional: con dos equipos distintos enfrenta a Danubio y Cerro Largo

Nacional sigue ajustando su preparación para lo que se viene, Supercopa, Torneo Apertura y Copa Libertadores de América. Luego de un fuerte trabajo en lo físico, este sábado tendrá una jornada de mucha actividad y fútbol, ya que afrontará dos cotejos amistosos preparando su debut oficial en la temporada del 1 de febrero ante Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya.
El primero de los dos partidos será temprano en la mañana, desde las 9:30 horas, cuando los futbolistas considerados titulares enfrenten a Danubio en Los Céspedes, en un choque a puertas cerradas.
En ese movimiento Jadson Viera aprovechará para darle minutos a varios de los refuerzos que llegaron al equipo, como por ejemplo Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi.
El once que se podría proyectar sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Juan Pablo Patiño; Luciano Boggio y Christian Oliva; Tomás Verón Lupi y Juan Cruz de los Santos, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.
Se espera también que el entrenador realice muchas variantes y la exigencia física no exceda en demasía las posibilidades tras una pretemporada exigente.
Copa de la Liga
Pero no será la única actividad sabatina de los albos ya que desde las 20 horas enfrentarán a Cerro Largo en el Parque Saroldi por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF.
Allí el entrenador optará nuevamente por un equipo netamente juvenil, similar al que derrotó a Deportivo Maldonado por penales tras igualar sin goles en el Gran Parque Central.