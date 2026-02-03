Durante la Supercopa del pasado domingo, en la que Peñarol venció por penales a Nacional, las hinchadas de ambos clubes ingresaron gran cantidad de pirotecnia al Estadio Centenario. Este sábado, desde CAFO salieron a aclarar la situación y mostraron su preocupación.
clásico de la Supercopa
Presidente de CAFO aseguró "no entender" por dónde ingresaron las bengalas
"El Ministerio del Interior tomó posesión a las 9 de la mañana, y a los funcionarios se les realizó un control individual", dijo Gonzalo Trabal.