Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes CAFO | Centenario |

clásico de la Supercopa

Presidente de CAFO aseguró "no entender" por dónde ingresaron las bengalas

"El Ministerio del Interior tomó posesión a las 9 de la mañana, y a los funcionarios se les realizó un control individual", dijo Gonzalo Trabal.

CAFO y el operativo de seguridad en el último clásico.

CAFO y el operativo de seguridad en el último clásico.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Durante la Supercopa del pasado domingo, en la que Peñarol venció por penales a Nacional, las hinchadas de ambos clubes ingresaron gran cantidad de pirotecnia al Estadio Centenario. Este sábado, desde CAFO salieron a aclarar la situación y mostraron su preocupación.

“Cuando vi toda la pirotecnia que entró en el clásico me quería morir”, aseguró el presidente de CAFO, Gonzalo Trabal, en el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

Calificó el operativo como “intenso” el cuál se realizó en conjunto entre CAFO y el Ministerio del Interior. “Hubo policías que pernoctaron en el Estadio y estuvieron desde el sábado hasta que terminó el partido. El Ministerio tomó posesión a las 9 de la mañana, y a los funcionarios se les realizó un control individual. No logro entender por dónde ingresaron las cosas”.

“La policía también revisó la utilería de los clubes. En las tribunas quedaron las cajas vacías y nos sorprende el porte de lo que se ingresó”, continuó.

El operativo dentro del Centenario

Gonzalo Trabal, relató que en el correr del partido, identificó a hinchas de Nacional que se pasaron de la tribuna Olímpica a la tribuna Colombes, lo que llevó a que la seguridad privada se viera “desbordada”.

Además, en el correr del encuentro, las hinchadas desplegaron banderas que superaban el límite establecido. Sobre el final del partido, desde la tribuna Ámsterdam, se exhibieron las banderas robadas a Nacional. Todo esto llevó a que se suspendiera de manera parcial el encuentro.

La Comisión Disciplinaria de la AUF abrió una investigación sobre los hechos, y tanto Nacional como Peñarol se exponen a sanciones por los hechos ocurridos en las tribunas durante el clásico.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar