Presidente de CAFO aseguró "no entender" por dónde ingresaron las bengalas

“La policía también revisó la utilería de los clubes. En las tribunas quedaron las cajas vacías y nos sorprende el porte de lo que se ingresó”, continuó.

El operativo dentro del Centenario

Gonzalo Trabal, relató que en el correr del partido, identificó a hinchas de Nacional que se pasaron de la tribuna Olímpica a la tribuna Colombes, lo que llevó a que la seguridad privada se viera “desbordada”.

Además, en el correr del encuentro, las hinchadas desplegaron banderas que superaban el límite establecido. Sobre el final del partido, desde la tribuna Ámsterdam, se exhibieron las banderas robadas a Nacional. Todo esto llevó a que se suspendiera de manera parcial el encuentro.

La Comisión Disciplinaria de la AUF abrió una investigación sobre los hechos, y tanto Nacional como Peñarol se exponen a sanciones por los hechos ocurridos en las tribunas durante el clásico.