Presidente de Cerro fue tajante: "Hay cero chance de negociar" con Peñarol

Para lograr saldar las deudas, Jaureguiverry contó que Tenfield y Nacional le dieron una mano. “El año pasado acompañaron los dos grandes y este año acompañó Nacional", por lo que frente a los tricolores fijarán el Estadio Centenario. "Se les pidió una mano y nos dieron dos. Esas cosas hay que valorarlas y decirlas. Los 90 minutos son dos pesos aparte”, destacó.

El club que decidió no colaborar con Cerro fue Peñarol, por lo que el presidente albicelesté se mostró "sorprendido" ante esta postura y recalcó que "hay cero chance" de negociar por lo que fijarán el Estadio Luis Tróccoli ante los carboneros. “Un periodista me mostró declaraciones que del lado de Peñarol no iban a negociar, así que no intenté nada".

“Ayer fue el momento más difícil para Cerro antes de un comienzo. Estábamos con el agua al cuello y hubo dos presidentes de clubes que nos llamaron para ver cómo estábamos, Ernesto Dehl de Cerro Largo y José Luis Palma de Liverpool”, concluyó.