Deportivo Italiano quiere aprovechar el traspié de Bella Italia que dejó puntos y puso en riesgo su distancia en la tabla de la Primera Amateur. Bella Vista atraviesa un gran momento y empieza a ilusionar con un posible regreso al profesionalismo para la próxima temporada.
se va la octava fecha
Primera Amateur: Bella Vista goleó y sueña; Deportivo Italiano busca ser escolta
Bella Italia no pudo ante el Deportivo LSM. Esta noche, Deportivo Italiano puede quedar escolta cuando enfrente a Deutscher.