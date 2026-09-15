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Deportes Primera Amateur | italiano |

se va la octava fecha

Primera Amateur: Bella Vista goleó y sueña; Deportivo Italiano busca ser escolta

Bella Italia no pudo ante el Deportivo LSM. Esta noche, Deportivo Italiano puede quedar escolta cuando enfrente a Deutscher.

Bella Vista se ilusiona en la Primera Amateur.

Bella Vista se ilusiona en la Primera Amateur.

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Deportivo Italiano quiere aprovechar el traspié de Bella Italia que dejó puntos y puso en riesgo su distancia en la tabla de la Primera Amateur. Bella Vista atraviesa un gran momento y empieza a ilusionar con un posible regreso al profesionalismo para la próxima temporada.

Este martes, desde las 20:00 horas, Deutscher recibirá a Deportivo Italiano en el Estadio José Pedro Damiani. Los teutones están en los últimos puestos del Clausura, mientras que Deportivo Italiano sabe que, en caso de ganar, trepará al segundo lugar de la tabla a tan solo un punto del liderazgo.

Respecto a los resultados de la fecha, lo más destacado fue la goleada de Bella Vista sobre Sud América que lo metió en la conversación por el liderazgo gracias al empate de Bella Italia ante Deportivo LSM. Si bien aún están lejos, Salto y Deportivo Colonia miran con interés lo que pasa con los tres equipos que vienen arriba.

La octava fecha de la Primera Amateur

Resultados

  • Platense 4-2 Los Halcones
  • Salto 2-1 Huracán Buceo
  • Lito 1-0 Salus
  • Durazno 1-2 Rampla Juniors
  • Deportivo Colonia 1-0 Artigas
  • Sud América 2-5 Bella Vista
  • Bella Italia 1-1 Deportivo LSM
  • Mar de Fondo 2-0 Terremoto
  • 20:00 - Deutscher vs Deportivo Italiano

Posiciones

  1. Bella Italia - 20
  2. Bella Vista - 18
  3. Salto- 16
  4. Deportivo Colonia - 16
  5. Deportivo Italiano - 16 (-1)
  6. Salus - 14
  7. Deportivo LSM - 13
  8. Artigas - 12
  9. Sud América - 11
  10. Mar de Fondo - 10
  11. Platense - 10
  12. Terremoto - 7
  13. Rampla Juniors - 7
  14. Durazno - 6
  15. Deutscher - 6 (-1)
  16. Huracán Buceo - 6
  17. Lito - 6
  18. Los Halcones - 0

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