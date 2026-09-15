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Sociedad Madres y Familiares | fiscalía |

Apuntalar la Fiscalía

Madres y Familiares rechazó modificaciones propuestas por Ferrero a Fiscalía de Lesa Humanidad

“Cualquier medida que debilite la estructura o desvíe los recursos contradice recomendaciones internacionales”, criticó Madres y Familiares

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 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado en el que respalda la labor de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y a su titular el Dr. Ricardo Perciballe así cómo la preocupación por diversos hechos “que cuestionan o debilitan su funcionamiento”.

Entre los argumentos se destacan críticas a la fiscal de Corte subrogante, Dra Mónica Ferrero, al Poder Ejecutivo y al sistema político en su conjunto. En los últimos días la fiscal Ferrero expresó ante el Parlamento “la intención de agregar competencias a la Fiscalía Especializada debido a que ‘ya no tiene tantos juicios’ y que solamente posee unas 20 causas”, indican en la misiva. La Asociación analiza que este pronunciamiento se basa en datos falsos “la Fiscalía cuenta con 25 causas bajo el nuevo Código Penal y más de 125 bajo el viejo Código”. Además la ampliación de competencias generaría “una profunda contradicción con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia Maidanik y otros vs. Uruguay”, complementaron.

En el Informe sobre la visita al Uruguay del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias se expresó “preocupación por los ataques contra la Fiscalía Especializada, su limitada estructura y la falta de un anclaje normativo que garantice su continuidad”, señalaron. En el informe, el Grupo de Trabajo adhirió a los dispuesto por la Corte IDH y recomendó fortalecer la Fiscalía “garantizando recursos humanos, técnicos y financieros suficientes”, relatan. Por consiguiente “cualquier medida que debilite su estructura o desvíe sus recursos contradice estas recomendaciones internacionales”, criticaron.

“Las expresiones de la Dra. Ferrero son parte de otras acciones que perjudican el trabajo de la Fiscalía y que, en su conjunto, alientan su progresivo debilitamiento”, cuestionaron. Entre las acciones destacan el traslado de las oficinas “a una locación poco propicia para el equipo y mucho menos amigable para las víctimas”, el traslado de una fiscal integrante del equipo “en apoyo de la Fiscalía de homicidios” y de otra integrante del equipo “hacia una Fiscalía de flagrancia”, así como la subrogación (suplencia) temporal del Fiscal titular “a la Fiscalía Civil, de Aduana y Hacienda”.

A estas acciones se suman “los constantes ataques hacia la Fiscalía Especializada y al accionar del Dr. Perciballe por parte de distintos actores políticos”, reiteraron. Por ejemplo “en la utilización del propio Parlamento para la realización del foro ‘Justicia en debate’, instancia que sirvió sólo para cuestionar los avances de la Justicia en materia de persecución y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”, lamentaron. En ese encuentro “distintos legisladores pronunciaron acusaciones de ‘fiscalías ideologizadas’, ‘procesos sin garantías’, ‘denuncias falsas’ y ‘culpables sin pruebas’”, rechazaron. A Madres y Familiares les genera preocupación “el silencio y la omisión del poder político en emitir una respuesta ante estos embates”.

“La investigación y el juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado son obligaciones jurídicas irrenunciables del Estado uruguayo” y la Fiscalía “tiene que ser fortalecida, no debilitada”, subrayaron. “Cualquier decisión que reduzca capacidades, disperse recursos o desdibuje su especialización supone un retroceso en las políticas de verdad y justicia”, sentenciaron. “Debilitar a la Fiscalía sería desconocer ese compromiso democrático construido colectivamente y sostenido por diversas generaciones”, puntualizaron. “Ante los intentos regresivos y de debilitamiento” convocan a la ciudadanía “a permanecer alertas, acompañar y defender las conquistas alcanzadas”, alentaron.

Entrevista en Streaming

En diálogo con Legítima Defensa 2da. Dosis de Caras y Caretas, Ricardo Perciballe, fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, cuestionó el funcionamiento actual de la Fiscalía de Corte, sostuvo que la unidad que dirige está siendo debilitada y advirtió sobre las presiones políticas que, según afirmó, existen alrededor de las investigaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura

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