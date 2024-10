¿Qué dijeron Valverde, Nández y Rochet sobre los dichos de Suárez?

“No hemos llegado a hablar entre nosotros, pero seguramente cuando llegue el resto de los compañeros nos juntaremos a hablar, más que nada los más experimentados. Va a ser inevitable tener una charla y se merece, no solo entre cuerpo técnico y jugadores, sino también la AUF”, manifestó el golero.

Rochet agregó que “sucedieron algunos inconvenientes que sí hay que hablarlos y solucionarlos puertas adentro. Son cosas que tenemos que hablar nosotros, los referentes, y saber que la prioridad es estar en un ambiente de armonía en la selección, donde se pueda trabajar bien y estemos contentos todos: jugadores, funcionarios y cuerpo técnico. Esa es nuestra prioridad”.

En cuanto a las declaraciones vertidas por el delantero, aseguró que “resuenan porque lo dijo Suárez”, pero es algo que “pasa dentro de muchos clubes y planteles”.

Nahitan Nández

El mediocampista y lateral derecho de la selección también habló al arribar al Aeropuerto de Carrasco y dijo que Suárez “contó un poco lo que pasó en la convivencia de la Copa América. Decidió hacerlo público y está en todo su derecho porque para nosotros es un referente y el último capitán. Nosotros no sabíamos que iba a hablar y no somos quien para darle el ok a nadie. Estamos bastante grandes para cada uno decir y opinar lo que piensa. Luis lo hizo, está en todo su derecho y está bien”.

Adelantó que “nosotros estamos acá y en estos días hablaremos, veremos las cosas que no se hicieron bien, o cosas que podemos hacer mejor en el día a día, en la convivencia y en general. Acá estamos todos para sumar y todos queremos que a la selección le vaya bien. La gente, el periodismo, nosotros, el entrenador y los funcionarios estamos por la misma cosa y queremos que a Uruguay le vaya bien”.

Finalmente, Nández afirmó que las discrepancias con Bielsa se hablaron y algunas cosas tuvieron cambios, pero otras no. “Fueron cosas que pasaron y ahora nosotros somos los encargados de tratar de hablar y buscar soluciones, pero no nos tiene que repercutir en nada. Tenemos que estar tranquilos, como siempre positivos, y felices de estar en la selección”, sentenció.