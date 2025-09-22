¿Quiénes son los nuevos ganadores del Balón de Oro?

Además, entre los otros premios que fueron entregados, destacan los siguientes:

Mejor jugador joven

Lamine Yamal (Barcelona) Desiré Doué (PSG) Joao Neves (PSG)

Mejor golero

Gianluigi Donnarumma (PSG) Alisson Becker (Liverpool) Yann Sommer (Inter)

Máximo Goleador

Viktor Gyökeres (Sporting)

Mejor entrenador

Luis Enrique (PSG) Antonio Conte (Napoli) Arne Slot (Liverpool)

Club del Año

PSG (Francia) Barcelona (España) Botafogo (Brasil)

Balón de Oro femenino

En esta gala de premiación, también se conocieron los premios del fútbol femenino, en el que por tercer año consecutivo, la española de 27 años que actualmente defiende al Barcelona, Aitana Bonmatí , se quedó con el galardón. Mariona Caldentey y Alessia Russo completan el podio.

Además, Alexia Putellas, Chloe Kelly, Patricia Guijarro, Leah Williamson, Ewa Pajor, Lucy Bronze y Hannah Hampton, completan las diez mejores jugadoras del año.

Entre los otros premios entregador, los podios son los siguientes:

Mejor jugadora joven

Vicky López (Barcelona) Linda Caicedo (Real Madrid) Wieke Kaptein (Chelsea)

Mejor golera

Hannah Hampton (Chelsea) Ann-Katrin Berger (Gotham) Cata Coll (Barcelona)

Máximo Goleadora

Ewa Pajor (Barcelona)

Mejor entrenador del fútbol femenino

Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra) Arthur Elias (Selección de Brasil) Justine Madugu (Selección de Nigeria)

Club del Año