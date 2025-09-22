Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Balón de Oro | futbolistas | Barcelona

Trofeo en mano

¿Quiénes son los nuevos ganadores del Balón de Oro?

El francés Ousmane Dembélé y la español Aitana Bonmatí fueron condecorados como los mejores futbolistas del último año, obteniendo el Balón de Oro.

Demeblé, ganador del Balón de Oro.

 Foto: @ballondor
Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro femenino.

 Foto: @ballondor
En una nueva ceremonia de la revista France Football, este lunes se llevó adelante la premiación del Balón de Oro, que consagró al francés Ousmane Dembélé del Paris Saint Germain (PSG) y a la española Aitana Bonmatí del Barcelona, por el fútbol femenino, como los mejores futbolistas del último año.

Para la prestigiosa revista deportiva, el futbolista francés de 28 años, Ousmane Dembélé, fue el mejor futbolista de los últimos doce meses. En la decisión, quedó por arriba de Lamine Yamal y Vithina, que completaron el podio.

Mohamed Salah, Raphina, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Cole Palmer, Gianluigi Donnarumma y Nuno Mendes, completaron los diez mejores jugadores del año.

Además, entre los otros premios que fueron entregados, destacan los siguientes:

Mejor jugador joven

  1. Lamine Yamal (Barcelona)
  2. Desiré Doué (PSG)
  3. Joao Neves (PSG)

Mejor golero

  1. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  2. Alisson Becker (Liverpool)
  3. Yann Sommer (Inter)

Máximo Goleador

  1. Viktor Gyökeres (Sporting)

Mejor entrenador

  1. Luis Enrique (PSG)
  2. Antonio Conte (Napoli)
  3. Arne Slot (Liverpool)

Club del Año

  1. PSG (Francia)
  2. Barcelona (España)
  3. Botafogo (Brasil)

Balón de Oro femenino

En esta gala de premiación, también se conocieron los premios del fútbol femenino, en el que por tercer año consecutivo, la española de 27 años que actualmente defiende al Barcelona, Aitana Bonmatí , se quedó con el galardón. Mariona Caldentey y Alessia Russo completan el podio.

Además, Alexia Putellas, Chloe Kelly, Patricia Guijarro, Leah Williamson, Ewa Pajor, Lucy Bronze y Hannah Hampton, completan las diez mejores jugadoras del año.

Entre los otros premios entregador, los podios son los siguientes:

Mejor jugadora joven

  1. Vicky López (Barcelona)
  2. Linda Caicedo (Real Madrid)
  3. Wieke Kaptein (Chelsea)

Mejor golera

  1. Hannah Hampton (Chelsea)
  2. Ann-Katrin Berger (Gotham)
  3. Cata Coll (Barcelona)

Máximo Goleadora

  1. Ewa Pajor (Barcelona)

Mejor entrenador del fútbol femenino

  1. Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)
  2. Arthur Elias (Selección de Brasil)
  3. Justine Madugu (Selección de Nigeria)

Club del Año

  1. Arsenal (Inglaterra)
  2. Barcelona (España)
  3. Chelsea (Inglaterra)

