La definición de la Segunda División está al rojo vivo, y fecha tras fecha los resultados mueven muchas cosas en la Tabla Anual. Este fin de semana, la gran noticia fue el triunfo de Colón ante Albion que pone a los de Brazo Oriental en el tercer lugar de la Anual, a cuatro puntos de la zona de ascenso directo.
Colón golpeó al líder y se entrevera la definición de la Segunda División
Los dirigidos por Santín vencieron a Albion, se treparon al segundo lugar de la Anual quedando a cuatro puntos de Central Español.