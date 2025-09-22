Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Segunda División | Central Español | Tacuarembó

al rojo vivo

Colón golpeó al líder y se entrevera la definición de la Segunda División

Los dirigidos por Santín vencieron a Albion, se treparon al segundo lugar de la Anual quedando a cuatro puntos de Central Español.

Colón se entrevera en la definición de la Segunda División.

 Foto: @SegundaAUF
La definición de la Segunda División está al rojo vivo, y fecha tras fecha los resultados mueven muchas cosas en la Tabla Anual. Este fin de semana, la gran noticia fue el triunfo de Colón ante Albion que pone a los de Brazo Oriental en el tercer lugar de la Anual, a cuatro puntos de la zona de ascenso directo.

Central Español igualó sin goles ante Tacuarembó, resultado que no permite a los palermitanos despegarse en la tabla, ni a los norteños acortar la distancia pensando en el ascenso directo. Además, Rentistas consiguió un gran triunfo ante Atenas y se mete en zona de playoffs.

En la parte baja de la tabla, La Luz y Rampla Juniors igualaron en un partido directo para el descenso. Además, Uruguay Montevideo y Albion perdieron y se entreveran en la zona más complicada de la tabla.

Resultados

  • La Luz 1-1 Rampla Juniors
  • Rentistas 2-0 Atenas
  • Tacuarembó 0-0 Central Español
  • Oriental 2-1 Artigas
  • Deportivo Maldonado 3-0 Uruguay Montevideo
  • Colón 2-1 Albion
  • Cerrito 2-2 Fénix

Tabla Anual de la Segunda División

  1. Albion - 56
  2. Central Español - 48
  3. Colón - 44
  4. Tacuarembó - 44
  5. Rentistas - 43
  6. Atenas - 42
  7. Oriental - 42
  8. Deportivo Maldonado - 41
  9. Fénix - 39
  10. Rampla Juniors - 25
  11. Artigas - 23
  12. La Luz - 22
  13. Cerrito - 22
  14. Uruguay Montevideo - 21

