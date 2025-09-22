Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

Uno más y van...

Sebastián Díaz dejó de ser el entrenador de Plaza Colonia tras dos años en el cargo

"El verdadero fracaso sería pasar por los lugares sin dejar huella, y en Plaza Colonia siento el orgullo de haber dejado la mía", escribió.

Sebastián Díaz dejó de ser el entrenador de Plaza Colonia.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
La dura derrota de Plaza Colonia por 6 a 1 ante Boston River por la octava fecha del Torneo Clausura, derivó en que Sebastián Díaz decidió renunciar como el entrenador patiblanca. El entrenador de 42 años, había asumido el cargo en agosto de 2023 cuando el club se encontraba en la Segunda División.

La historia de Díaz con Plaza Colonia es extensa. En el 2020 supo se campeón uruguayo de Tercera División, lo que le dio el salto al plantel principal en dónde integró diferentes cuerpos técnicos. A finales de agosto de 2023, tras la salida de Adrián Fernández, asume como entrenador para tratar encarar la recta final del campeonato, en el que Plaza Colonia termina perdiendo la categoría.

Con el patablanca en la Segunda División, Díaz se mantuvo en el cargo, logrando el campeonato de la divisional y ascenso a la máxima categoría de forma rápida. Este año, de nuevo en Primera División, Plaza Colonia fue uno de los animadores del Apertura, pero en la segunda parte del año el rendimiento cayó y hoy los colonienses luchan por la permanencia.

La carta despedida de Sebastián Díaz

El encargado de oficializar la decisión de su renuncia, fue el propio entrenador, que en un posteo en su cuenta de Instagram escribió que tomó la determinación con "mucho dolor" pero también con "gratitud". "Es una determinación pensada siempre en lo mejor para Plaza, para que siga creciendo y cumpliendo sus objetivos", expresó en su carta.

"No veo este momento como un fracaso personal, sino todo lo contrario. El verdadero fracaso sería pasar por los lugares sin dejar huella, y en Plaza siento el orgullo de haber dejado la mía; en cada logro conseguido, en cada momento difícil que superamos, y en cada gesto de respeto y compromiso compartido", continuó.

Finalmente, Díaz agradeció a "cada jugador por su entrega, a cada funcionario por su labor silenciosa y valiosa, y a cada hincha por el apoyo incondicional. Un agradecimiento muy especial a José Nito Puente y al profe Martín Ripoll, por su profesionalismo, compromiso y, sobre todo, porque ha sido un honor para mí trabajar junto a ellos. Me voy deseándoles siempre lo mejor, con el corazón abierto y la esperanza de que la vida me dé nuevamente la oportunidad de defender esta hermosa camiseta".

