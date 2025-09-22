Sebastián Díaz dejó de ser el entrenador de Plaza Colonia tras dos años en el cargo

La carta despedida de Sebastián Díaz

El encargado de oficializar la decisión de su renuncia, fue el propio entrenador, que en un posteo en su cuenta de Instagram escribió que tomó la determinación con "mucho dolor" pero también con "gratitud". "Es una determinación pensada siempre en lo mejor para Plaza, para que siga creciendo y cumpliendo sus objetivos", expresó en su carta.

"No veo este momento como un fracaso personal, sino todo lo contrario. El verdadero fracaso sería pasar por los lugares sin dejar huella, y en Plaza siento el orgullo de haber dejado la mía; en cada logro conseguido, en cada momento difícil que superamos, y en cada gesto de respeto y compromiso compartido", continuó.

Finalmente, Díaz agradeció a "cada jugador por su entrega, a cada funcionario por su labor silenciosa y valiosa, y a cada hincha por el apoyo incondicional. Un agradecimiento muy especial a José Nito Puente y al profe Martín Ripoll, por su profesionalismo, compromiso y, sobre todo, porque ha sido un honor para mí trabajar junto a ellos. Me voy deseándoles siempre lo mejor, con el corazón abierto y la esperanza de que la vida me dé nuevamente la oportunidad de defender esta hermosa camiseta".