Rafael Nadal perdió en posible último partido en Roland Garros

La derrota ante Zverev de este lunes fue la más temprana del mallorquín en sus participaciones en Roland Garros, donde nunca había caído en la primera ronda. Nadal es el máximo ganador de la historia del torneo con 14 consagraciones.

Las palabras del español tras su derrota en primera ronda de Roland Garros

Entre lágrimas y mucha emoción, Nadal dejó unas palabras antes de retirarse del court central del Abierto de Francia.

"No puedo decir seguro al 100% que no volveré a jugar aquí, pero sí puedo decir al 100% que he disfrutado cada vez que he jugado en esta pista y ante este público", dijo Nadal en su intervención luego de perder con el tenista alemán.

"Espero volver a esta pista para los Juegos, eso me motiva y espero estar bien preparado. Tengo grandes recuerdos y doy las gracias a los aficionados desde el fondo de mi corazón", expresó respecto a disputar los Juegos Olímpicos de París dentro de unos meses en esa ciudad.